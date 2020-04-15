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15 квітня • оновлено в 12:54
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Chevrolet схрестили з Rolls-Royce: унікальний автомобіль шукає нового власника

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Один із сотні виготовлених в 70-і роки купе Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud пропонують придбати за скромну суму в 12 тисяч доларів.

У 1973 році побачило світ друге покоління купе Chevrolet Monte Carlo. Модель випускалася п'ять років і знайшла чимало прихильників. Але завжди є люди, яким недостатньо мати просто хороший серійний автомобіль.

Chevrolet Monte Carlo другого покоління (1973-1977)

Chevrolet Monte Carlo другого покоління (1973-1977)

chevrolet.com

Rolls-Royce Silver Shadow I (1965-1976)

Rolls-Royce Silver Shadow I (1965-1976)

rollsroyce.com

Саме для них дизайнер Джон Тедескі створив оригінальну репліку на тему Rolls-Royce Silver Shadow. Зовнішній вигляд авто був запатентований в вересні 1975 року американським патентним відомством.

Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud

Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud

У жовтні 1975 рік для виробництва авто Тедескі і два його компаньйона заснували в Майамі, штат Флорида, компанію Custom Cloud Motors. Проект викликав резонанс в автомобільному середовищі і навіть з'явився на обкладинці популярного автомобільного видання Car & Driver в березні 1976 року.

Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud на обкладинці мратовского номера журналу Car and Driver

Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud на обкладинці мратовского номера журналу Car and Driver

coindispenser.com

Спереду купе отримало облицювання радіатора Rolls-Royce в комплекті з фігуркою Spirit of Ecstasy. Щоб органічно вписати цей добре відомий елемент дизайну, капот виготовили заново зі скловолокна. Оригінальні фари були збережені, але Тедескі додав дві "противотуманки", які також служили індикаторами повороту.

1976 Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud

1976 Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud

barnfinds.com

1976 Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud

1976 Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud

barnfinds.com

У задній частині Custom Cloud Motors замінили стандартні задні ліхтарі комплектом від Rolls-Royce Silver Shadow. А форма нової кришка багажника зі скловолокна мала дизайн в стилі британського прообразу.

1976 Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud

1976 Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud

barnfinds.com

1976 Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud

1976 Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud

barnfinds.com

Використання всіх цих елементів від Rolls-Royce не могло не викликати справедливого гніву представників британської компанії, які подали на Тедескі в суд.

Програвши судовий процес Тедескі був змушений не тільки модернізувати вигляд машини, але і перейменувати фірму в Classic Coach. Компаньйони посварилися між собою і, в результаті, продали компанію. Орієнтовно було побудовано близько 100 екземплярів Monte Carlo Custom Cloud.

Салон Custom Cloud не відрізнявся від звичайного Chevrolet Monte Carlo

Салон Custom Cloud не відрізнявся від звичайного Chevrolet Monte Carlo

barnfinds.com

До наших днів збереглося чимало автомобілів, причому деякі можна виявити в музейних колекціях, наприклад, в Branson Auto & Farm Museum в штаті Міссурі, а також в британському Isle of Man Motor Museum.

Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud з колекції автомобільного музею на острові Мен

Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud з колекції автомобільного музею на острові Мен

Запропонований на продаж автомобіль має на своєму одометрі 63 тисячі миль і пропонується за скромну суму в 12 тисяч доларів.

Як писав раніше OBOZREVATEL, на продаж виставили армійський всюдихід генерала Паттона.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
б/к автомобіль Chevrolet Rolls-Royce новини авто ретро
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