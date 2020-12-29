Chevrolet показав найдешевший автомобіль Америки

Компанія Chevrolet представила оновлений хетчбек Spark 2021 модельного року, який став найдоступнішим автомобілем в США – він обійдеться у $ 13400.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинка пропонується як в трьох, так і в п'ятидверному виконанні. У стандартну комплектацію LS входять інфо-розважальна система з 7-дюймовим сенсорним дисплеєм та підтримкою Android Auto і Apple CarPlay, камера заднього виду та 10 подушок безпеки.

2021 Chevrolet Spark chevrolet.com

В "базі" – інфо-розважальна система з 7-дюймовим сенсорним дисплеєм та підтримкою Android Auto і Apple CarPlay chevrolet.com

Доплативши $ 1900 за версію 1LТ до цього списку додадуться 15-дюймові диски, бесключовий доступ, сигналізація, електроприводи стекол та багатофункціональний кермо. У версії Activ за $ 16400 автомобіль отримає "позашляховий" вигляд, що включає інші бампера, колісні диски з оригінальним малюнком, збільшений дорожній просвіт, рейлінги на даху та сидіння з оздобленням зі шкірозамінника.

2021 Chevrolet Spark chevrolet.com

Ну і нарешті, топова 2LT за $ 16800 порадує власника, крім іншого, підігрівом передніх сидінь, трьохспицевим кермом з сріблястим декором, а також сидіннями з оздобленням зі штучної шкіри.

2021 Chevrolet Spark chevrolet.com

2021 Chevrolet Spark у топ-комплектації 2LT chevrolet.com

Незалежно від обраної комплектації всі автомобілі сімейства оснащуються безальтернативній 1,4-літрової 16-клапанної "четвіркою", яка гарантує 99 к.с. і 127 Нм. У парі з нею можуть працювати як стандартна 5-ступінчаста "механіка", так і опціонний варіатор CVT. Залежно від трансмісії Chevrolet Spark витрачає в міському циклі 7,8-8,1 л на 100 км.

Для Spark 2021 року підготували підготували дві нові металізованих емалі – Cayenne Orange та Mystic Blue, які доступні за додаткову плату.

При складених спинках задніх сидінь обе'м багажника Chevrolet Spark досягає 770 л chevrolet.com

В Україні Chevrolet Spark пропонується в попередньому поколінні під ім'ям Ravon R2. Він оснащений 85-сильним 1,25-літровим мотором і 4-ступінчастим автоматом. Вартість моделі з стартує з 288 200 грн ($ 10160).

Всі автомобілі сімейства оснащуються 1,4-літрової 16-клапанної "четвіркою" потужністю 99 л.с. chevrolet.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , з'явилися фото самого доступного "Сандеро", а дослідження показали, що дешеві авто можуть залишатися надійними навіть після кількох років експлуатації.