Chevrolet перед прем'єрою показав салон майбутнього кросовера

Chevrolet показав салон майбутнього кросовера Bolt EUV, який мають презентувати вже 14 лютого разом із оновленою версією гетчбека Bolt. На кадрах, які представила компанія, видно, що автомобіль оснащений сидіннями з двокольорової перфорованої шкіри та контрастним рядком.

Також у ролику помітно, що кросовер матиме похилий дах. Відомо, що в нього будуть тонкі задні ліхтарі, а передні поєднають у собі світлодіодні денні ходові вогні з сучасними послідовними сигналами повороту. Про це повідомляє сайт Ampercar (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Крім того, в салоні електрокара встановлять цифрову приладову панель та більш традиційну центральну консоль, ніж у стандартного Bolt.

Bolt EUV стане першим електрокаром компанії, який матиме безпілотну систему водіння Super Cruise. Вона дозволить без втручання водія подолати до 500 км (за циклом NEDC).

Також відомо, що електромобіль побудований на платформі BEV2 та отримав тягову батарею енергоємністю 66 кВтг і електромотор потужністю 150 кВт (204 к.с.). Зовні новинка перекликатиметься з обрисом електричного кросовера Buick Velite 7.

Автомобіль має інформаційно-розважальну систему Power Flow Screen, яка дозволить водієві отримувати всю необхідну інформацію про стан електричних компонентів, запас ходу, рівень заряду батареї й режими роботи системи рекуперації енергії гальмування.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, узбецька компанія "УзАвтоМоторс" готується до випуску нового кросовера Chevrolet Tracker. Вони планують почати виробництво нових моделей марки на глобальній платформі GEM.