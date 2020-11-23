Chevrolet Camaro "прокачали" до 1050 к.с.

Купе Chevrolet Camaro, підготовлене американським тюнінг-ательє Specialty Vehicle Engineering, отримало 1050-сильний двигун.

Про це повідомляється на сайті компанії. Майстри Specialty Vehicle Engineering (SVE), відомими своїми численними цікавими проектами, підготували черговий подарунок для своїх фанів – 2021 Yenko/SC Stage II Camaro.

2021 Yenko / SC Stage II Camaro specialtyvehicleengineering.com

У далекому 1969 році, коли "мускул кари" набирали популярність, кожен виробник намагався запропонувати покупцям найбільш потужний і крутий автомобіль. Наприклад, підрозділ Chevrolet Central Office Production Order (COPO) підготувало лімітовану серію моделі Camaro ZL-1 з повністю алюмінієвим мотором.

1969 Chevrolet COPO Camaro ZL-1 supercars.net

Саме ця машина стала джерелом натхнення для майстрів SVE, які запропонували сучасну інтерпретацію легендарної моделі. Все компанія планує побудувати 50 екземплярів 1050-сильних Yenko / SC Stage II Camaro.

2021 Yenko / SC Stage II Camaro specialtyvehicleengineering.com

Протягом 25 років SVE була тюнинговой компанією номер 1 в області модернізації автомобілів концерну General Motors. За чверть століття майстрами компанії були виготовлені понад 55 тисяч легкових автомобілі, пікапів і позашляховиків. Саме тому компанія була обрана GM для випуску лімітованих версій Yenko.

2021 Yenko / SC Stage II Camaro specialtyvehicleengineering.com

2021 Yenko / SC Stage II Camaro specialtyvehicleengineering.com

Новинка також відноситься до сімейства Yenko. Для нового проекту компанія розробила свій двигун на базі "стокового" 6,2-літрового мотора LT-1. Після модернізації він має об'єм 6,8 л, а потужність досягає 1050 к.с. Він отримав сталевий кований коленвал, алюмінієві ковані поршні, новий більш продуктивний приводний нагнітач, допрацювали впускну та випускну системи і т.д.

2021 Yenko / SC Stage II Camaro specialtyvehicleengineering.com

У парі з потужним мотором працює класична 6-ступінчаста "механіка" SS 1LE. Крім того, автомобіль отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами Magnetic Ride Control, диференціал з єлектроним блокуванням та більш продуктивну систему охолодження. У салоні з'явилися спортивні "ковші" Recaro Performance.

2021 Yenko / SC Stage II Camaro specialtyvehicleengineering.com

Покупцям будуть запропоновані 9 кольорів на вибір, а також різні аксесуари і елементи декору, які дозволять максимально персоналізувати модель.

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