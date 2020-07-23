Чеський ЗАЗ: як виглядає найбільш народна Skoda. Фото

Стас Сіділєв Новини 20:00, 23.07.2020

Міський автомобіль Skoda Ahoj! (на чеському – привіт!) з'явився в 2002 році. Дивно, що і сьогодні машина виглядає дуже сучасно. Хоча в серійне виробництво авто так і не вирушило.

Колись Skoda була дуже доступним автовиробником – як ЗАЗ в Україні свого часу. Але сучасні технології Volkswagen Group так щільно інтегрувалися в структуру чеської компанії, що тепер моделі Шкода змагаються з кращими європейськими автомобілями.

Проте в 2002 році виробник вирішив створити компактний і дуже доступний автомобіль, який зумів би собі дозволити будь-хто. Так з'явилася Skoda Ahoj!.

Skoda Ahoj! виглядав дуже акуратно і дружелюбно.
Фото: Skoda

Передбачалося навіть, що така машина виявиться дуже доброзичливою для водія-початківця. В основі використали популярну Skoda Fabia, але все зробили простіше і дешевше. Цікаво, що автомобіль так і залишився прототипом – його навіть жодного разу не показували публіці!

Дизайнери постаралися втілити практичні рішення в компактному кузові.
Фото: Skoda

Через кілька років, в 2005, з'явився більший і практичний "каблук" Skoda Roomster. Правда, він також був і дорожчим.

Прототип Skoda Ahoj! виглядав готовим до серійного виробництва.
Фото: Skoda

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережі з'явилися зображення позашляховика Skoda Rapid, який виглядає дуже круто.

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