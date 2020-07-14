Chery представила дешеву альтернативу Toyota Land Cruiser 200

Китайський бренд Exeed (належить компанії Chery) представив позашляховик під назвою XV ( анонсували цю модель ще в минулому році ). Це 7-місцна модель великих розмірів, яка стане флагманом марки.

Для розуміння, Exeed VX має довжину 4,97 м, ширину – 1,94 м, а висоту – 1,81 м; розмір колісної бази становить 2,9 м. Крім габаритів, новий позашляховик Чері дивує ще й дизайном: машини виглядає дуже сучасно і масивно, а в профіль навіть нагадує Toyota Land Cruiser 200.

Exeed VX - новий кросовер від Chery. Фото: Exeed

Також у машини непогане оснащення: два 12,3-дюймових екрану (приладова панель + дисплей мультимедіа), круїз-контроль, кліматична установка, панорамний дах, камера кругового огляду, допомога при паркуванні і т.д.

Exeed VX - новий кросовер від Chery. Фото: Exeed

Спочатку Exeed VX буде оснащуватися 1,6-літровим чотирициліндровим турбомотором потужністю 197 к.с. і обертовим моментом 290 Нм, його зістикують зі 7-ступіневим "роботом" з подвійним зчепленням і переднім приводом. Пізніше з'явиться більш сильний 2,0-літровий турбомотор на 254 к.с. і 385 Нм (при цьому він буде працювати в парі з тією ж трансмісією і тим самим приводом).

Exeed VX - новий кросовер від Chery. Фото: Exeed

Exeed VX - новий кросовер від Chery. Фото: Exeed

Продаж Exeed VX почнеться в Китаї на початку осені. Ціни на новинку поки не повідомляється, але, очевидно, вона буде набагато дешевшою за той самий Toyota Land Cruiser 200.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Chery представила новий Tiggo 7.