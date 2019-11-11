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11 листопада • оновлено в 18:29
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Chery показала суперника Kia Sportage: фото

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Chery Tiggo 7 – компактний кросовер, який отримав друге покоління. Компанія розповсюдила тизери новинки, проте зовнішність авто вже не секрет.

Як розібрався OBOZREVATEL, на конвеєр модель першого покоління встала в 2016 році. Тепер автовиробник вирішив підготувати наступну генерацію, незважаючи на те, що життєвий цикл машини не досяг і п'яти років.

Кросовер Chery Tiggo 7 отримав інше обличчя і новий кузов

Кросовер Chery Tiggo 7 отримав інше обличчя і новий кузов

Міністерство промисловості Китаю

"Чері Тіго 7" залишився на колишній платформі (колісна база дорівнює 2670 мм), але виріс в довжину до 4500 мм і ширину до 1842 мм. Висота додала 76 мм і тепер становить 1746 мм.

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Дизайн тепер повністю інший. Спереду з'явилися вузькі витягнуті по горизонталі фари і велика решітка. Задні ліхтарі виконано в стилі великого кросовера Chery Tiggo 8.

Задні ліхтарі Chery Tiggo 7 2020 об'єднані світлодіодною смугою

Задні ліхтарі Chery Tiggo 7 2020 об'єднані світлодіодною смугою

Міністерство промисловості Китаю

Старший Chery Tiggo 8 послужив прообразом дизайну корми

Старший Chery Tiggo 8 послужив прообразом дизайну корми

cheryinternational.com

Крім того, на задніх крилах з'явилися рельєфні виштамповки. Дах за останньою модою виконано "ширяючим" з замаскованими під скло задніми стійками. Якщо вірити тізерним зображеням, він може бути пофарбований в контрастний колір.

Офіційний тизер Chery Tiggo 7 2020

Офіційний тизер Chery Tiggo 7 2020

cheryinternational.com

Офіційний тизер Chery Tiggo 7 2020

Офіційний тизер Chery Tiggo 7 2020

cheryinternational.com

Chery Tiggo 7 2020 отримає два турбованих двигуна: 1.5 потужністю 156 к.с. (230 Нм) і 1.6 на 197 к.с. (290 Нм). Серед головних суперників новинки варто відзначити схожі за розмірами Kia Sportage і Toyota RAV4.

Kia Sportage – один з суперників Chery Tiggo 7

Kia Sportage – один з суперників Chery Tiggo 7

kia.com

Toyota RAV4 – один з суперників Chery Tiggo 7

Toyota RAV4 – один з суперників Chery Tiggo 7

toyota.com

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Як розповідав OBOZREVATEL :

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Тема
Новини автосвіту
Теги
авто кросовер китайський автомобіль Chery новини
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