Chery показала стильний електричний кросовер з пробігом 510 км

Китайська компанія Chery підготувала нову електричну модель eQ5. Вона являє собою електричний кросовер зі стильним дизайном та досить пристойними характеристиками.

Chery EQ5 має довжину 4630 мм, ширину 1910 мм і висоту 1660 мм, колісна база автомобіля – 2805 мм. Зовні машина примітна спортивним та "м'язистим" дизайном, а також високою посадкою.

Chery eQ5. Фото: facebook.com/carnewschina

Усередині Chery EQ5 – все акуратно і мінімалістично. На передній панелі встановлені 12-дюймовий сенсорний екран мультимедіа і цифрова панель 3D. Також в оформленні присутні світлодіодні смуги та карбонові вставки.

Chery eQ5. Фото: facebook.com/carnewschina

Базується новий кросовер Чері на новій платформі LFS EV (вона створена спеціально для електрокарів). Запас ходу автомобіля складає 510 км за застарілим циклу NEDC, тобто реально він проїжджає близько 400-450 км. Таку автономність забезпечує батарея на 70 кВтг (як для китайського авто це велика ємність). Потужність електромотора не повідомляється, але очікується, що вона становить близько 200 сил.

Chery eQ5. Фото: facebook.com/carnewschina

Chery eQ5. Фото: facebook.com/carnewschina

Chery eQ5 вийде на китайський ринок пізніше в цьому році.

Chery eQ5. Фото: facebook.com/carnewschina

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Chery також показала великий і розкішний кросовер в стилі Toyota LC 200.