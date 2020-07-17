Chery оновила дешевий кросовер: він коштує ті самі $8600

Компанія Chery представила оновлену версію свого популярного кросовера. Йдеться про модель, яка в Китаї продається під назвою Tiggo 5x, а в Україні – Tiggo 4.

Новий кросовер зазнав фейсліфтінгу зовнішності (нова решітка радіатора, оптика і бампери, також велика назва марки замість емблеми на кормі) і отримав новий інтер'єр – більш сучасний, з іншим кермом, і новою інформаційно-розважальною системою з розширеним (до 10,25 дймов) екраном.

Chery Tiggo 4 2021. Фото: Chery

Також автомобілю додали комфорту – за рахунок нових сидінь зі збільшеною бічною підтримкою і переглянутим профілем спинки.

Chery Tiggo 4 2021. Фото: Chery

Chery Tiggo 4 2021. Фото: Chery

Габарити машини залишилися без змін: Tiggo 4 нараховує в довжину 4358 мм, ширину – 1830 мм, а висоту – 1645 мм; розмір колісної бази – 2630 мм.

Chery Tiggo 4 2021. Фото: Chery

Агрегати теж залишилися такими самими: це 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 116 к.с. (в парі йде МКПП або CVT), а також 1,5-літровий турбомотор на 156 к.с. (6-ступіневий "робот" з подвійним зчепленням). Привід тільки передній.

Chery Tiggo 4 2021. Фото: Chery

Цікаво, що незважаючи на значну модернізацію, коштує Tiggo 4 тих самих грошей, що і раніше – в Китаї за нього просять від 8600 до 12800 доларів.

Chery Tiggo 4 2021. Фото: Chery

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Chery представила крутий електричний кросовер.