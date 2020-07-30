Черговий обман камер фіксації порушень ПДР показали на відео

Системою автоматичної відеофіксації порушень ПДР в Україні деякі водії безумовно незадоволені. Вони продовжують шукати шляхи обману системи.

Черговий з них показали в Facebook Київ Оперативний. Автомобіліст вирішив піти класичним шляхом і замаскувати номери свого автомобіля. Але настільки простого і "лаконічного" виконання ще не бачив ніхто.

Водій просто приклеїв до букви С шматок темної клейкої стрічки, щоб отримати букву О. Такий спосіб дозволить йому практично безперешкодно порушувати правила дорожнього руху, що обов'язково призведе до фатальних наслідків.

Водій придумав спосіб обдурити камери контролю швидкості. Скріншот сторінки Facebook Київ Оперативний

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як можна врятувати автомобіль, якщо замість бензину автомобіль заправили дизельним паливом.