Через скільки годин можна сідати за кермо після застілля

Настають новорічні свята, а це означає, що перед багатьма водіями постане питання: коли ж можна сідати за кермо після активного застілля? "На око" тут відповідь дати складно, оскільки алкоголь – підступна річ, тому у даному питанні краще покластися на результати досліджень та науковий досвід.

Напередодні нового року OBOZREVATEL задався цим питанням і вирішив розповісти своїм читачам про те, коли ж можна сідає за кермо після того, як випив велику кількість спиртного. Але для початку варто зупиниться на тому, як алкоголь і постінтоксикаційний стан (похмілля) відображаються на людині в цілому та водієві зокрема.

Після великих доз алкоголю за кермо категорично не можна lincolnshirelive.co.uk

Вплив алкоголю на водія

Ясна річ, що алкоголь негативно впливає на організм людини. Але як саме? Тут можна виділити кілька напрямків, якщо так можна висловитися:

Алкоголь погіршує координацію очей та рук, що дуже небезпечно для керування автомобілем. Водій може не помітити будь-які деталі на дорозі, дорожні знаки і навіть пішоходів.

Алкоголь погіршує роботу м'язів, підвищує втому. В такому випадку на виконання звичних дій йде більше часу.

Алкоголь продовжує час реакції водія. Передбачається, що середній час реакції водія становить близько 1 секунди. Навіть невелика кількість спирту продовжить час реакції приблизно на 0,5 секунди. Час відгуку перекладається в метри, які машина проїжджає до того, як водій починає виконувати дію.

Алкоголь обмежує поле зору. У нормальному стані очі водія охоплює кут 180 градусів, але після випивки поле зору звужується, і настає зір а-ля в тунелі. Крім того, порушується оцінка відстані – в п'яному стані водій бачить об'єкти далі, ніж вони є насправді.

Нарешті, алкоголь заважає процесу прийняття рішень та порушує раціональне і неупереджене мислення. Водій має обмежену поінформованість щодо негативних наслідків, пов'язаних з водінням після вживання алкоголю, часто переоцінює свої можливості та навички, піддає великому ризику не тільки себе, а й оточуючих.

Похмілля важко переноситься організмом gizmodo.com

Як вже було сказано вище, деякі з цих станів можуть зберігатися і після застілля. Тому в зв'язку з цим важливо знати, за скільки часу алкоголь виводиться з організму.

Скільки виводиться алкоголь з організму

Існує науковий стандарт, згідно з яким організму людини в середньому потрібно 3 години, щоб спалити 20-30 г чистого спирту – етанолу.

50 г горілки – це 20 г етанолу

100 мл вина – 12 г етанолу

0,5 л пива – 25 г етанолу

Таким чином, 100 грамів випитої горілки буде "вивітрюватися" приблизно 5-6 годин, а пляшка пива – 2,5-3 години.

Однак даний стандарт справедливий для чоловічого організму (у жіночого організму на переробку етанолу йде більше часу), до того ж, не можна брати "всіх під одну гребінку": вплив алкоголю на людину залежить не тільки від статі, а й ряду інших факторів, таких як: маса тіла, наявність захворювань, час прийому їжі, частота вживання спиртного, наявність куріння, психологічний стан та ін.

Загалом, точну відповідь на це питання дійсно складно дати, але для розуміння приблизної картини наведемо таблицю:

Скільки виводиться алкоголь з організму в залежності від індивідуальних особливостей організму lawportal.com.ua

Ну а тепер перейдемо до головного питання, коли ж можна сідати за кермо після випивки.

Коли можна сідати за кермо після рясного застілля

Ясна річ, щона таке гучне свято як Новий рік багато хто не обмежуються одним келихом: часом за вечір або навіть ніч "йдуть" чи не літри спиртного. А якщо враховувати ще й індивідуальні особливості організму, то пораду тут можна дати леше одгу – сідати за кермо не раніше, ніж через одну добу (тобто, через 24 години). Тільки в такому випадку можна бути впевненим в тому, що якщо алкоголь і залишився, його вплив мінімальний.

Звичайно, якщо випито було багато, можна і не чекати, поки мине одна доба, а виходити з вищезгаданого стандарту з виведенню етанолу з організму. Але ми у будь-якому випадку рекомендуємо утриматися від поїздок.

Випив - за кермо не сідай! pajcic.com

Варто також відзначити, що в Україні є допустима норма алкоголю в крові для водіїв, вона становить 0,2 проміле, що еквівалентно 0,2 мг / 1 л. На практиці це означає 0,5 л пива або 200 г ігристого вина для чоловіків та 0,33 л пива або 100 грам шампанського – для жінок. Однак ця норма існує не для того, щоб водії мали хоч якусь можливість випити: вона встановлювалася з прицілом на ліки, що містять спирт, які водій може вживати за призначенням лікаря.

В підсумку

Наостанок хочеться дати кілька порад по цій темі: по-перше, якщо ви збираєтеся вживати багато алкоголю, перебуваючи за межами дому, заздалегідь продумайте, як буде повертатися і взагалі забудьте про своє авто, по-друге, "не підбивайте" друга-водія на випивку, якому потрібно відправлятися у дорогу, і по-третє, не сідайте в машину до п'яних автомобілістів.

Після великих доз алкоголю за кермо сідати категорично не можна northernsound.ie

І пам'ятайте: мало того, що п'яне керування загрожує великим штрафом (з 1 січня 2020 року штраф становить від 17 000 грн), так ще є ризик позбавити життя себе і оточуючих.

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