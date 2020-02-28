Через 40 років забутий автомобіль хочуть розігнати до рекордної швидкості

Британські реставратори з компанії СМС хочуть встановити не відбувся рекорд швидкості 40 років по тому.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Британська реставраційна майстерня Classic Motor Cars, відома серед поціновувачів ретро у всьому світі, взялася за черговий сміливий проєкт. В руках майстрів з Бріджнорта виявився унікальний британський суперкар Aston Martin Bulldog.

Aston Martin Bulldog в його сьогоднішньому стані classic-motor-cars.co.uk

Автомобіль був представлений в березні 1980 року і викликав набагато більший фурор, ніж нинішній Tesla Cybertruck. Клиноподібний двомісний спорткар заввишки всього 1092 мм і завдовжки 4724 мм мав середньомоторну компоновку і двері-крила. У темний час доби частина капота опускалася, відкриваючи погляду панель з п'яти фар.

За сидіннями водія і єдиного пасажира розташовувався 5,3-літровий V8 з двома турбонагнітачами Garrett AiResearch і системою механічного уприскування палива Bosch. Залежно від налаштувань, потужність мотора могла досягати від 600 до 700 к.с.

Aston Martin Bulldog мав довжину 4,7 м і висоту 1,1 м astonmartin.com

Aston Martin Bulldog оснастили 5,3-літровим V8 з двома турбонагнітачами astonmartin.com

Автомобіль передбачалося розігнати до 200 миль/год (322 км/год), щоб побити рекорд швидкості для серійних автомобілів, встановлений Lamborghini Miura P400S ще в 1969 році. Італійський спорткар розігнали до (179 миль/год) 288 км/год.

Lamborghini Miura 400S довгий час залишалася найшвидшим серійним авто на планеті lamborghini.com

На тестовому полігоні MIRA Bulldog розвинув швидкість 191 миль/год (307 км/год), але оскільки автомобіль був виготовлений в єдиному екземплярі, формально рекорд не був побитий.

Aston Martin Bulldog мав оригінальні двері-крила astonmartin.com

У планах компанії було виготовити 25 машин, але фінансовий стан компанії не дозволив реалізувати задумане. Через кілька років Bulldog був проданий і в наступні роки неодноразово міняв власників.

Aston Martin Bulldog astonmartin.com

Cалон Aston Martin Bulldog astonmartin.com

Сьогодні в майстерні CMC готуються провести повну реставрацію суперкара. "Ми хочемо повернути автомобіль до його первісної специфікації, але можливо нам доведеться використовувати сучасні компоненти та технології для підвищення надійності автомобіля. Загалом ми маємо намір зберегти оригінальну інженерну архітектуру і зовнішній вигляд автомобіля", – розповів Найджел Вудворд, директор компанії Classic Motor.

Керівник реставраційної майстерні СМС Тім Гріффін (ліворуч), директор компанії СМС Найджел Вудвард і Aston Martin Bulldog classic-motor-cars.co.uk

Над відновленням автомобіля буде працювати команда з восьми осіб. Очікується, що на це буде потрібно щонайменше 18 місяців копіткої праці. Після завершення всіх робіт планується втілити ідею творців Bulldog і розігнати машину до 200 миль/год.

Компанія СМС відома багатьма цікавими проєктами. Наприклад, в 2014 році її майстри побудували унікальний Jaguar Mark II для шеф-дизайнера Jaguar Яна Каллума.

Jaguar Mark II – спільний проєкт СМС і шеф-дизайнера Jaguar Яна Каллума classic-motor-cars.co.uk

Крім того, в СМС пройшли реставрацію ціла низка ексклюзивних британських авто, включно з стильним Jaguar XK120 SE з кузовом ательє Pininfarina, першим серійним Jaguar E-Type і гоночним Jaguar E-Type Lightweight Пітера Лінднера і Пітера Нокера, який брав участь в Ле-Мане в 1964 році.

1954 Jaguar XK120 SE by Pininfarina створений італійським ательє Pininfarina в єдиному екземплярі classic-motor-cars.co.uk

Перший примірник Jagiar E-Type 1961 року, що пройшов реставрацію в СМС classic-motor-cars.co.uk

Пошкоджений в аварії в 1964 році, болід Jaguar E-Type Lightweght майстра СМС зібрали буквально по частинах classic-motor-cars.co.uk

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Великобританії відродять виробництво фургонів Morris Commercial, тільки вже на електротязі.

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