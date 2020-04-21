Через 30 років ВАЗ-2109 зберіг заводську упаковку
Абсолютно новий ВАЗ-2109 знайшли через 30 років після виробництва. Стан виявився відмінним – спасибі маленькому пробігу та гаражному зберіганню. Справжня капсула часу.
Блогер у деталях показав Ладу, яку з великою натяжкою можна назвати вживаним автомобілем. На кузові та деталях підвіски немає і натяку на іржу, адже машина три десятиліття простояла в сухому приміщенні.
Свого часу вироблена в 1990 році вишнева Дев'ятка подолала шлях від магазину до гаража і більше його не залишала. Пробіг становить усього 62 км. Зараз машина пересувається за допомогою евакуатора, щоб зберегти невелике число на одометрі. До речі, в салоні ВАЗ 2109 збереглася оригінальна упаковка на сидіннях.
Комплектація чудова: запасне колесо, необхідні інструменти, набір для ремонту покришок, банка з фарбою для усунення невеликих пошкоджень кузова та навіть оригінальне керівництво з експлуатації.
Отже, крім колекційного стану, щасливий власник цієї нової Лади отримає повний набір супутніх елементів, які тільки збільшать вартість машини.
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