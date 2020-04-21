Через 30 років ВАЗ-2109 зберіг заводську упаковку

Абсолютно новий ВАЗ-2109 знайшли через 30 років після виробництва. Стан виявився відмінним – спасибі маленькому пробігу та гаражному зберіганню. Справжня капсула часу.

Блогер у деталях показав Ладу, яку з великою натяжкою можна назвати вживаним автомобілем. На кузові та деталях підвіски немає і натяку на іржу, адже машина три десятиліття простояла в сухому приміщенні.

Новий ВАЗ-2109 знайшли через 30 років Скріншот відео

Новий ВАЗ-2109 знайшли через 30 років Скріншот відео

Свого часу вироблена в 1990 році вишнева Дев'ятка подолала шлях від магазину до гаража і більше його не залишала. Пробіг становить усього 62 км. Зараз машина пересувається за допомогою евакуатора, щоб зберегти невелике число на одометрі. До речі, в салоні ВАЗ 2109 збереглася оригінальна упаковка на сидіннях.

Новий ВАЗ-2109 знайшли через 30 років Скріншот відео

Новий ВАЗ-2109 знайшли через 30 років Скріншот відео

Комплектація чудова: запасне колесо, необхідні інструменти, набір для ремонту покришок, банка з фарбою для усунення невеликих пошкоджень кузова та навіть оригінальне керівництво з експлуатації.

Новий ВАЗ-2109 знайшли через 30 років Скріншот відео

Новий ВАЗ-2109 знайшли через 30 років Скріншот відео

Отже, крім колекційного стану, щасливий власник цієї нової Лади отримає повний набір супутніх елементів, які тільки збільшать вартість машини.

OBOZREVATEL вже розповідав про Лада Нива, яку перетворили в незвичайний всюдихід завдяки Mercedes.

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