Через 26 років пожежні знайшли машину під водою

Ferrari Mondial 1987 року випуску випадково виявили в Нідерландах на дні каналу. Автомобіль значився як викрадений з 1994 року. Через 26 років підводного зберігання машину ледь можна впізнати.

Кузов у деяких місцях проіржавів наскрізь. Ті місця, які здаються уцілілими, вкрилися вапняним нальотом. Також усі кузовні панелі сильно деформовані.

Немає колеса й одних дверей, а капот і кришка багажнику практично повністю розчинилися у воді. Звісно, транспортний засіб не підлягає відновленню, а в моторному відсіку не залишилося нічого спільного з працюючим автомобілем, яким ця Феррарі була чверть століття тому.

Ferrari Mondial довгий час провела під водою. Фото: drom.ru

Автомобіль знайшли випадково в Амстердамі під час навчальної операції пожежних водолазів. Машину передали страховій службі, на майданчик відкрито доступ усім бажаючим. Суперкар можуть продати цілком тільки музею. В іншому разі– окремим покупцям частинами.

Двигун Ferrari Mondial виглядає жахливо. Фото: drom.ru

Знайшлися охочі придбати блок циліндрів, щоб перетворити його на предмет інтер'єру, наприклад, журнальний столик. Можна також припустити, що колісні диски збереглися у задовільному стані. Напевно в автомобілі є й інші деталі, які можна продати.

Так має виглядати Ferrari Mondial в ідеальному стані. Фото: drom.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав про рідкісну Ferrari, яку виставили на продаж в Україні.