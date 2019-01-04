Чекають 5 років: автоюрист розгромив поліцію за ''боротьбу'' з ДТП

Ключові заходи щодо зниження кількості аварій на дорогах були розроблені ще у 2014 році. Однак вони досі перебувають на доопрацюванні і не втілені в життя.

Про це ву ефірі ObozTV заявив автоюрист Денис Конюшко. Він уточнив, що йдеться про автоматичну фіксацію порушень правил дорожнього руху і єдиний реєстр власників автомобілів.

"Автоматична фіксація мала бути впроваджена ще у 2014 році разом зі змінами до КУпАП. Але кожен сезон ми тільки чуємо про її впровадження. Та навіть якщо вона почне працювати, чого боятися водіям? Там немає основної мети — попередження порушень ПДР. В наших реаліях яким воно може бути? З моєї точки зору — це виключно система штрафних балів і позбавлення водійських прав", — обурився Конюшко.

За його словами, сьогодні в українця може бути 28 несплачених штрафів, але він і далі керуватиме транспортним засобом. Тому в першу чергу має бути створена дієва система контролю виконання покарання.

"Зараз що відбувається? Людина позбавлена прав, а її машину сфотографували під час руху. Вона просто пише заяву: я не користувався автомобілем, я дав його куму або брату. І кум пише: так, дійсно, це я був за кермом. Тобто уникнути відповідальності дуже просто", — пояснив автоюрист.

ДТП

"Має бути створений відповідний реєстр користувачів транспортних засобів. І я, наприклад, маю внести в нього інформацію про те, що моя дружина користується моїм автомобілем. Відповідно, штрафи мають прийти саме на неї", — уточнив він.

Конюшко заявив, що стратегія створення такого реєстру була розроблена ще у 2014 році. Однак зараз, п'ять років і 80 тис. жертв ДТП потому, вона все ще перебуває на доопрацюванні.

Раніше у ефірі ObozTV громадський активіст Костянтин Андріюк звинуватив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у саботажі впровадження систем фотофіксації на дорогах. На його думку, таким чином Аваков прикриває хабарництво високопосадовців і політиків, які люблять "поганяти".

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.