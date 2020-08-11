Чекаємо в Україні: улюблений олігархами кросовер виїхав на дороги

Новий кросовер Bentley Bentayga Speed вже виїхав на дороги загального користування. Українські олігархи, які люблять "стандартний" Bentley Bentayga, обов'язково звернуть увагу на новинку.

Поки модель тестують на дорогах в якості прототипу. В серійному виконанні Speed виявиться найбільш швидким і потужним кросовером британського бренду.

Зовні такий автомобіль схожий на інші Bentayga, але в його оздобленні використано глянцеві чорні елементи замість сріблястого хрому.

Залишилося дочекатися Bentley Bentayga Speed на українських дорогах. Фото: firstgear.ua

Новинка отримає потужний двигун W12 об'ємом 6 л на 635 к.с., який дозволить набирати 100 км/год за 3,9 с і розганятися до максимальних 306 км/год. За попередніми даними, Bentley Bentayga Speed коштуватиме від $236 000.

OBOZREVATEL розповідав раніше про новітній позашляховику BMW в Україні, який обійшовся власникові майже в 200 000 євро.