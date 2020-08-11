Чекаємо в Україні: улюблений олігархами кросовер виїхав на дороги

Obozrevatel Новини 14:46, 11.08.2020

Новий кросовер Bentley Bentayga Speed вже виїхав на дороги загального користування. Українські олігархи, які люблять "стандартний" Bentley Bentayga, обов'язково звернуть увагу на новинку.

Поки модель тестують на дорогах в якості прототипу. В серійному виконанні Speed виявиться найбільш швидким і потужним кросовером британського бренду.

Зовні такий автомобіль схожий на інші Bentayga, але в його оздобленні використано глянцеві чорні елементи замість сріблястого хрому.

Залишилося дочекатися Bentley Bentayga Speed на українських дорогах.
Фото: firstgear.ua

Новинка отримає потужний двигун W12 об'ємом 6 л на 635 к.с., який дозволить набирати 100 км/год за 3,9 с і розганятися до максимальних 306 км/год. За попередніми даними, Bentley Bentayga Speed коштуватиме від $236 000.

OBOZREVATEL розповідав раніше про новітній позашляховику BMW в Україні, який обійшовся власникові майже в 200 000 євро.

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