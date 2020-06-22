Чекаємо в Україні: у Німеччині обвалилися ціни на дизельні авто

Вже як пару років Німеччина активно позбавляється від старих дизельних автомобілів, продаючи їх за кордон – в основному, у країни Південно-Східної та Східної Європи. Однак через коронавірус збут цих машин зірвався і, як наслідок, вони стали втрачати в ціні.

За повідомленням сербського сайту rts.rs, зараз на майданчиках у Німеччині на своїх закордонних покупців очікують в цілому 3 млн автомобілів, оснащених дизельними двигунами Euro 4 і Euro 5. З осені 2020-го на машинах, в яких встановлені такі ДВЗ, не можна буде в'їжджати в центральні частині багатьох міст ФРН, тому серед німців вони вже не затребувані. Традиційно "списані" дизельні авто повинні були направити на продаж в інші країни, проте плани німецьких дилерів зіпсувала пандемія COVID-19.

У ситуації, що склалася, продавці почали йти в мінус – в німецькому автомобільному клубі ADAC заявляють, що один день простою автомобіля на спеціальному майданчику обходиться дилерам у 25 євро.

"Ціни різко впали ... Наприклад, трирічний автомобіль з пробігом 45 000 км вже втратив майже половину своєї вартості", – заявив Ханс Лемарк. з ADAС, підкресливши, що в найближчому майбутньому ціни можуть впасти ще більше.

Як тільки кордони будуть відкриті, потік скупчилися автомобілів хлине на схід, однак вже не за тими цінами, які були до карантину. Очікується, що левова частка дизельних авто з Німеччини попрямує на Балкани, в основному Сербію і Хорватію, але частина з них точно потрапить до України – в нашій країні дешеві авто з Європи давно користуються хорошим попитом.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що німецька поліція заборонила їздити автомобілю, в якому знайшли 64 поломки.