Чекаємо в Україні: бюджетний електромобіль Geely вже в Білорусі

Перший електромобіль Geely – седан Geometry A – виїхав за межі Китаю. Причому першою країною, де він дебютував, стала сусідня з Україною держава.

Як з'ясував OBOZREVATEL, електроседан Geely Geometry A показали в Білорусі (презентація новинки відбулася у Мінську). Це наштовхує на думку про те, що з часом новинка може з'явитися і в Україні.

Geely Geometry A auto.onliner.by

Точно ж стверджувати складно, враховуючи, серед іншого, той факт, що у китайської компанії встановлено тісний зв'язок з Білорусью: тут не тільки є офіційне представництво компанії, але й навіть спільний завод.

Geely Geometry A auto.onliner.by

Поки в Білорусь привезли всього чотири Geely Geometry A, їх виставлять в дилерських центрах для ознайомлення покупців і оцінки перспектив моделі на ринку; продаж почнуться дещо пізніше. Крім того, автомобілі пройдуть випробування, в ході яких автомобіль перевірять на стійкість до місцевих погодних та дорожніх умов.

Geely Geometry A auto.onliner.by

Geely Geometry A auto.onliner.by

Geely Geometry A auto.onliner.by

Geely Geometry A auto.onliner.by

Geely Geometry A auto.onliner.by

Geely Geometry A auto.onliner.by

Geely Geometry A надійшов у продаж в минулому році, він позиціонується ка конкурент Tesla Model 3. Довжина седана становить 4,73 м, він оснащується електромотором на 163 к.с. і 250 Нм (розгін до "сотні" – 8,8 сек), а також двома батареями на вибір – базова забезпечує запас ходу у 410 км, а топова – у 500 км. Також є швидка зарядка, що дозволяє поповнити запас енергії з 30 до 80% за 30 хв.

У Китаї ціна електромобіля Geely становить від 31 250 доларів. "Далекобійна" модифікація від 37 200 доларів.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Geely представила недорогий седан, який буде конкурувати з Skoda Octavia.

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