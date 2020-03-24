Cayenne проти Patriot: два підходи до створення всюдихода

Екстремальна подорож на автомобілі вимагає спеціальної підготовки техніки, але обсяг доробок може кардинально відрізнятися.

АвтоОбоз розбирався з процесом тюнінгу позашляховиків на прикладі двох новинок. Перша – старенький Porsche Cayenne, перероблений тюнинговой компанією Delta 4x4. Друга – абсолютно новий UAZ Patriot, у виконанні Antarctic Edition.

Porsche Cayenne Delta 4x4 motor1.com

Німецьке тюнінг-ательє Delta 4x4 побудувало позашляховий Porsche Cayenne для мандрівника Шейна Остуайдзена. Основою для проекту послужив Cayenne першого покоління (2003-2010 р.в.). Розробка проекту і будівництво позашляховика зайняли близько року.

Шлях висвітлюють додаткові прожектори PIAA motor1.com

На даху авто встановили багажник Front Runner для зберігання намету, навісу і двох 20-літрових каністр палива. У багажному відділенні є органайзер з замикаються ящиками, а на двері розмістили "запаску". Шлях висвітлюють додаткові прожектори PIAA. Справитися з бездоріжжям допоможе підвіска зі збільшеним кліренсом і доробленими пневмобаллонамі. Шейн планує відправитися на цьому всюдиході з Австрії в Південну Африку.

Porsche Cayenne Delta 4x4 motor1.com

У свою чергу, УАЗ виводить на російський ринок модель Patriot у версії Antarctic Edition. Вона присвячена 200-річчю відкриття Антарктиди експедицією Беллінсгаузена і Лазарева. Лімітована серія випущена тиражем 200 примірників, кожен з яких коштує трохи більше мільйона рублів ($13000).

UAZ Patriot у версії Antarctic Edition uaz.ru

Від звичайного "Патріота" новинка відрізняється колiром "білий металік", контрастними чорними колісними дисками, протитуманними фарами, експедиційним багажником зі сходами і декоративними шильдиками.

UAZ Patriot у версії Antarctic Edition uaz.ru

У салоні з'явилися сидіння, оздоблені тканиною, що відштовхує воду, кондиціонер, підігрів керма і лобового скла, додатковий обігрівач салону і круїз-контроль.

У рух Patriot призводить стандартний 150-сильний мотор ZMZ Pro об'ємом 2,7 літра, а реалізувати його потенціал допомагає 5-ступінчаста "механіка".

UAZ Patriot у версії Antarctic Edition uaz.ru

З таким оснащенням спадкоємці Беллінсгаузена і Лазарева зможуть відкрити на UAZ Patriot Antarctic Edition хіба що життя за межами МКАД ...

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