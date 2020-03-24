Головна Новини
24 березня • оновлено в 14:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Cayenne проти Patriot: два підходи до створення всюдихода

1.3т
Читати матеріал російською

Екстремальна подорож на автомобілі вимагає спеціальної підготовки техніки, але обсяг доробок може кардинально відрізнятися.

АвтоОбоз розбирався з процесом тюнінгу позашляховиків на прикладі двох новинок. Перша – старенький Porsche Cayenne, перероблений тюнинговой компанією Delta 4x4. Друга – абсолютно новий UAZ Patriot, у виконанні Antarctic Edition.

Porsche Cayenne Delta 4x4

Porsche Cayenne Delta 4x4

motor1.com

Німецьке тюнінг-ательє Delta 4x4 побудувало позашляховий Porsche Cayenne для мандрівника Шейна Остуайдзена. Основою для проекту послужив Cayenne першого покоління (2003-2010 р.в.). Розробка проекту і будівництво позашляховика зайняли близько року.

Шлях висвітлюють додаткові прожектори PIAA

Шлях висвітлюють додаткові прожектори PIAA

motor1.com

На даху авто встановили багажник Front Runner для зберігання намету, навісу і двох 20-літрових каністр палива. У багажному відділенні є органайзер з замикаються ящиками, а на двері розмістили "запаску". Шлях висвітлюють додаткові прожектори PIAA. Справитися з бездоріжжям допоможе підвіска зі збільшеним кліренсом і доробленими пневмобаллонамі. Шейн планує відправитися на цьому всюдиході з Австрії в Південну Африку.

Porsche Cayenne Delta 4x4

Porsche Cayenne Delta 4x4

motor1.com

У свою чергу, УАЗ виводить на російський ринок модель Patriot у версії Antarctic Edition. Вона присвячена 200-річчю відкриття Антарктиди експедицією Беллінсгаузена і Лазарева. Лімітована серія випущена тиражем 200 примірників, кожен з яких коштує трохи більше мільйона рублів ($13000).

UAZ Patriot у версії Antarctic Edition

UAZ Patriot у версії Antarctic Edition

uaz.ru

Від звичайного "Патріота" новинка відрізняється колiром "білий металік", контрастними чорними колісними дисками, протитуманними фарами, експедиційним багажником зі сходами і декоративними шильдиками.

UAZ Patriot у версії Antarctic Edition

UAZ Patriot у версії Antarctic Edition

uaz.ru

У салоні з'явилися сидіння, оздоблені тканиною, що відштовхує воду, кондиціонер, підігрів керма і лобового скла, додатковий обігрівач салону і круїз-контроль.

У рух Patriot призводить стандартний 150-сильний мотор ZMZ Pro об'ємом 2,7 літра, а реалізувати його потенціал допомагає 5-ступінчаста "механіка".

UAZ Patriot у версії Antarctic Edition

UAZ Patriot у версії Antarctic Edition

uaz.ru

З таким оснащенням спадкоємці Беллінсгаузена і Лазарева зможуть відкрити на UAZ Patriot Antarctic Edition хіба що життя за межами МКАД ...

Як писав раніше OBOZREVATEL, каліфорнійські майстри тюнінгу перетворили пікап Ford Ranger в баггі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Сергій Іванов
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
10
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Автор Сергей Иванов не далёкого склада ума.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Забралов Ник
Забралов Ник
за порєбріком є гарна формула порівняння : пальця з іншими інші частинами тіла... :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Авто Новини

Новини авто

Топпублікації

Топблоги