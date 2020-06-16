Camry мінус Corolla: новітній Lexus представлено офіційно

Тільки-но в мережу просочилися перші фото Lexus IS 2021 модельного року, як виробник відіграв офіційну прем'єру моделі. Новий Лексус кардинально відрізняється від попередника.

За розміром автомобіль розташувався між Toyota Camry і Corolla. Своєрідний аналог Камрі – це Lexus ES. Преміальної альтернативи Тойота Королла не існує, в свою чергу материнська компанія не пропонує спрощеної версії IS під брендом Toyota, адже компактний седан Лексус базується на власній задньопривідній платформі. Після оновлення автомобіль змінився до невпізнання.

Седан Lexus IS 2021 модельного року отримав ефектний дизайн

Новий Лексус виглядає досить сміливо і агресивно

Авжеж, спадкоємність автомобілів добре помітна. Багато в чому цьому сприяє фірмова передня решітка, яка об'єднує всі моделі Lexus. Цей елемент в новому Lexus IS став ще більшим, що відповідає загальній агресивній стилістиці моделі.

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На кузові з'явилося багато гострих граней, завдяки яким седан здається стрункішим. Бічне скління отримало нову динамічну форму, а кришка багажнику виділяється за рахунок інтегрованого спойлеру в стилі качиного хвоста – майже як у старих Porsche.

Lexus IS F sport відрізняється новим обвісом з великими повітрозабірниками

Ззаду модифікацію F sport виділяє невеликий лип-спойлер

Варто відзначити і стильні задні ліхтарі, які отримали незвичайну форму та поєдналися між собою за допомогою світлодіодної смуги. Незважаючи на ефектну зовнішність, виробник пропонує для новинки пакет F sport. З ним найменший седан Лексус виглядає ще агресивнішим.

Салон Lexus IS 2021

Всередині новинка дуже схожа на свого попередника

Салон Lexus IS майже не змінився. Це пов'язано з тим, що модель зазнала глибокої модернізації, але не зміну поколінь та залишилася на колишній платформі. Всередині оновилися деякі елементи і збільшився екран мультимедійної системи – тепер 8 або 10 дюймів.

Набір силових установок не змінився:

чотирициліндровий 2 л (245 к.с.)

3,5-літровий V6 (263 к.с.)

3,5-літровий V6 (315 к.с.)

У продаж новий IS 2021 модельного року вирушить до кінця поточного року, ціни будуть оголошені пізніше.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про неймовірний електромобіль Toyota на базі найбільшого Lexus, який вже їздить дорогами загального користування.