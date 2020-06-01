Camry і не снилося: найбільший седан Toyota зробили крутішим
Величезний седан Toyota Century – невідома європейським покупцям модель. Взагалі цього автомобіля немає ніде крім Японії. Тепер суперседан став ще крутішим завдяки доопрацюванням від Artisan Spirits.
Варто відзначити, що і без втручання сторонніх тюнінг-ательє велика Toyota Century не розчарує японських покупців. У третьому поколінні автомобіль отримав гібридну силову установку, до складу якої увійшли 381-сильний бензиновий V8 об'ємом 5 л та електромотор. Сумарна потужність становить 431 к.с.
Внаслідок і без того гідних технічних характеристик тюнери не стали вносити глибоких змін. Єдине, що в цьому плані варто відзначити – занижена підвіска. В іншому зміни обмежилися зовнішнім виглядом.
Обвіс кузова повністю піддали доопрацюванню за рахунок нових молдингів, які додатково зменшують дорожній просвіт. В Artisan Spirits підготували спеціальні накладки на передній і задній бампери, а також бічні пороги. При бажанні їх можна легко демонтувати, щоб повернути Toyota Century первозданний вигляд.
Завершують програму доопрацювань величезні колісні диски. Про зміни в салоні Century нічого не повідомляється.
Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, новий позашляховик Toyota Land Cruiser Prado зі зміною поколінь до 2022 року переїде на платформу Toyota Camry і перетвориться на кроссовер.