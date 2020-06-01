Camry і не снилося: найбільший седан Toyota зробили крутішим

Величезний седан Toyota Century – невідома європейським покупцям модель. Взагалі цього автомобіля немає ніде крім Японії. Тепер суперседан став ще крутішим завдяки доопрацюванням від Artisan Spirits.

Варто відзначити, що і без втручання сторонніх тюнінг-ательє велика Toyota Century не розчарує японських покупців. У третьому поколінні автомобіль отримав гібридну силову установку, до складу якої увійшли 381-сильний бензиновий V8 об'ємом 5 л та електромотор. Сумарна потужність становить 431 к.с.

Доопрацьована Toyota Century від Artisan Spirits drom.ru

Доопрацьована Toyota Century від Artisan Spirits drom.ru

Внаслідок і без того гідних технічних характеристик тюнери не стали вносити глибоких змін. Єдине, що в цьому плані варто відзначити – занижена підвіска. В іншому зміни обмежилися зовнішнім виглядом.

Доопрацьована Toyota Century від Artisan Spirits drom.ru

Доопрацьована Toyota Century від Artisan Spirits drom.ru

Обвіс кузова повністю піддали доопрацюванню за рахунок нових молдингів, які додатково зменшують дорожній просвіт. В Artisan Spirits підготували спеціальні накладки на передній і задній бампери, а також бічні пороги. При бажанні їх можна легко демонтувати, щоб повернути Toyota Century первозданний вигляд.

Доопрацьована Toyota Century від Artisan Spirits drom.ru

Доопрацьована Toyota Century від Artisan Spirits drom.ru

Доопрацьована Toyota Century від Artisan Spirits drom.ru

Завершують програму доопрацювань величезні колісні диски. Про зміни в салоні Century нічого не повідомляється.

Салон Toyota Century в стандартному виконанні drom.ru

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, новий позашляховик Toyota Land Cruiser Prado зі зміною поколінь до 2022 року переїде на платформу Toyota Camry і перетвориться на кроссовер.