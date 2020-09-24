Cadillac повернеться в Європу з компактним кросовером

Американський бренд Cadillac планує представити в Старому Світі нову модель кроссовера XT4.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинка, прототип якої показали півтора роки тому, знайшла серійні форми і готова поборотися за покупців в одному з найпопулярніших сегментів ринку.

Дві тисячі двадцять одна Cadillac XT4. фото: media.cadillaceurope.com

Офіційний дебют кросовера Cadillac XT4 в Європі запланований на 10 жовтня. Покупцям будуть запропоновані два 2-літровим турбированних мотора – дизельний і бензиновий. Обидва відповідають жорстким екологічним нормам Euro 6d.

Дві тисячі двадцять одна Cadillac XT4. фото: media.cadillaceurope.com

Новий турбодизель розвиває потужність 174 к.с., а крутний момент в 381 Нм доступний в діапазоні від 1500 до 2750 об/хв. У парі з ним буде працювати 9-ступінчаста автоматична трансмісія, а привід здійснюватиметься на передні колеса. За даними виробника, середня витрата палива новинки становить всього 6,4 л/100 км. Крім моноприводной модифікації покупці зможуть замовити версію з усіма провідними колесами.

Дві тисячі двадцять одна Cadillac XT4. фото: media.cadillaceurope.com

Пізніше лінійку XT4 поповнить модифікація з 2-літровим 230-сильним бензиновим мотором. Він має крутний момент в 350 Нм, які доступні в діапазоні від 1500 до 4000 об/хв. Версія з таким мотором отримає 9-ступінчасту АКП і повний привід.

Дві тисячі двадцять одна Cadillac XT4. фото: media.cadillaceurope.com

Дві тисячі двадцять одна Cadillac XT4. фото: media.cadillaceurope.com

У багатій базовій комплектації XT4 – повністю світлодіодна оптика, 18-дюймові легкосплавні диски, повний електропакет, підігрів сидінь і керма, електропривод дверей багажника з функцією безключового доступу, "просунута" мультимедійна система і багато іншого.

Дві тисячі двадцять одна Cadillac XT4. фото: media.cadillaceurope.com

Також автомобіль оснащений численними електронними помічниками, включаючи системи розпізнавання дорожніх знаків, утримання в смузі, контролю "сліпий" зони при рух заднім ходом і т.д. Ціна нового кросовера Cadillac XT4 FWD в Німеччині починається з €35800 ($41830).

Дві тисячі двадцять одна Cadillac XT4. фото: media.cadillaceurope.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Cadillac готує свій перший в історії електричний кросовер.