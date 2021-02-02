Cadillac порадував шанувальників "зарядженими" седанами

Американська компанія Cadillac порадувала своїх фанів спортивними версіями CT4-V Blackwing та CT5-V Blackwing.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Представлені два роки тому седани V-серії вирішили ще більше "прокачати".

Cреднеразмерний CT4-V Blackwing оснастили форсованим бітурбомотором V6 об'ємом 3,6 літра media.cadillac.com

Зокрема, середньорозмірний CT4-V Blackwing оснастили форсованим бітурбомотором V6 об'ємом 3,6 літра. Завдяки новим малоінерційним турбін, переробленої системі впуску та "перепрошитого" блок керування двигуном потужність вдалося збільшити з 470 до 479 к.с., а обертовий момент досягає 603 Нм.

Потужність вдалося збільшити з 470 до 479 к.с. media.cadillac.com

На старшому побратимі CT5-V Blackwing встановили 6,2-літровий V8 від нового Corvette. Механічний компресор Eaton об'ємом 1,7 л, титанові впускні клапани та новий піддон картера з особливою системою перегородок дозволили зняти з мотора 677 л.с. (+28 к.с.) та 893 Нм (+39 Нм).

На старшому побратимі CT5-V Blackwing встановили 6,2-літровий V8 від нового Corvette media.cadillac.com

Обидві новинки отримали в своє розпорядження 6-ступінчасту механічну коробку передач Tremec. В якості опції пропонує 10-ступінчастий "автомат" з "пелюстками" на кермі. Вся міць моторів відправляється до задніх коліс, а реалізувати потенціал потужних силових агрегатів допомагає електронноуправляемий самоблокирующийся диференціала обмеженого тертя.

Вся міць моторів відправляється до задніх коліс media.cadillac.com

В результаті всіх цих змін CT4-V Blackwing з "автоматом" розганяється до 97 км/год за 3,8 с, а CT5-V Blackwing потрібно 3,7 с. Максимальна швидкість досягає 304 км/год та 322 км/год відповідно.

Крім того, кузов і шасі посилили, а за їздовий комфорт відповідає адаптивна підвіска Magnetic Ride Control 4.0 з більш жорсткими пружинами та стабілізаторами збільшеного діаметру. Обидві новинки отримали гальмівні механізми Brembo з 6-поршневими супортами спереду та 5-поршневими ззаду, а для CT5-V Blackwing можна замовити полегшені карбоно-керамічні гальма, які дозволяють знизити безпружинні маси на 24 кг спереду та на 28 кг – ззаду.

Обидві новинки отримали гальмівні механізми Brembo з 6-поршневими супортами спереду і 5-поршневими ззаду media.cadillac.com

CT4-V хизується 18-дюймовими дисками, у CT5-V вони на дюйм більше. Обидві моделі отримали високошвидкісні шини Michelin Pilot Sport 4S.

Зовні дізнатися Blackwing можна по розвиненому аеродинамічного обважування, задньому дифузору збільшеним патрубками випускної системи і додатковим воздуховодам за передніми колесами.

Зовні дізнатися Blackwing можна за додатковими воздуховодам за передніми колесами media.cadillac.com

Як опція пропонується углепластіковиє спліттер і широкий задній спойлер, який знижує підйомну силу.

Як опція пропонується углепластіковиє спліттер і широкий задній спойлер media.cadillac.com

У салонах новинок встановили сидіння із збільшеною бічною підтримкою, а приладова панель відрізняється власною графікою 12-дюймового дисплея. На кермі з'явився перемикач їздових режимів та кнопка V-Mode, що активує найбільш агресивний режим драйву. Для CT5-V Blackwing можна замовити полегшені крісла з вуглепластиковим каркасом.

Салон CT4-V Blackwing media.cadillac.com

Інтер'єр CT5-V Blackwing media.cadillac.com

За Cadillac CT4-V Blackwing просять від $60 тисяч, а більший Cadillac CT5-V Blackwing обійдеться не менше $85 тисяч. Спортседана будуть випущені обмеженим тиражем – по 250 примірників кожної моделі. Перші покупці зможуть оцінити новинки вже влітку.

Спортседана будуть випущені обмеженим тиражем – по 250 примірників кожної моделі media.cadillac.com

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