Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне вирушив до нового власника

Сильвестр Сталлоне продав свій ексклюзивний позашляховик Becker Cadillac Escalade ESV 2019 року за $ 350 тисяч.

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото: beckerautodesign.com

Відомий голлівудський актор особисто брав участь у створенні цього автомобіля. Кілька років тому він звернувся до керівника каліфорнійської компанії Becker Automotive Design Говарду Беккеру з метою побудувати позашляховик, який би повною мірою відповідав естетичним потребам Слая. Так на подовженому на 508 мм шасі позашляховика Cadillac Escalade ESV був створений розкішний лімузин з ексклюзивним салоном, дизайн якого Сталлоне придумав сам.

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото: beckerautodesign.com

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото: beckerautodesign.com

Інтер'єр машини оброблений високоякісною білою шкірою, а відкидні столики виготовлені з японського ясена. Автомобіль являє собою пересувний офіс і домашній кінотеатр одночасно. У пасажирському салоні, відділеному від водія і переднього пасажира масивної перегородкою, передбачено три відкидних сидіння і два VIP-крісла з індивідуальними настройками, функцією масажу і висуваються підніжками.

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото: beckerautodesign.com

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото: beckerautodesign.com

Автомобіль оснащений домашнім кінотеатром Crestron з цифровою аудіосистемою 7.1, 43-дюймовим UHD LCD телевізором, 12-дюймовими телевізором на протилежній панелі, роутером на дві SIM-карти, шторками на вікнах з електроприводом, міні-баром та іншими приємними дрібничками. За словами Сталлоне, "іншого такого комфортабельного автомобіля з такою електронікою не існує".

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото: beckerautodesign.com

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото: beckerautodesign.com

Проте, кіноактор недовго насолоджувався своїм творінням, на яке він витратив $ 409 тисяч, і вирішив розлучитися з машиною. Незважаючи на унікальність і причетність до її створення голлівудської зірки, новому власнику практично новий Becker Cadillac Escalade ESV обійшовся в $ 350 тисяч.

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото: beckerautodesign.com

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