МоваЯзык

Топтеми:

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне вирушив до нового власника

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Новини
1,4 т.
Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне вирушив до нового власника

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне вирушив до нового власника. Фото: beckerautodesign.com.

Сильвестр Сталлоне продав свій ексклюзивний позашляховик Becker Cadillac Escalade ESV 2019 року за $ 350 тисяч.

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото:

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото: beckerautodesign.com

Відомий голлівудський актор особисто брав участь у створенні цього автомобіля. Кілька років тому він звернувся до керівника каліфорнійської компанії Becker Automotive Design Говарду Беккеру з метою побудувати позашляховик, який би повною мірою відповідав естетичним потребам Слая. Так на подовженому на 508 мм шасі позашляховика Cadillac Escalade ESV був створений розкішний лімузин з ексклюзивним салоном, дизайн якого Сталлоне придумав сам.

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото:

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото: beckerautodesign.com

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото:

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото: beckerautodesign.com

Інтер'єр машини оброблений високоякісною білою шкірою, а відкидні столики виготовлені з японського ясена. Автомобіль являє собою пересувний офіс і домашній кінотеатр одночасно. У пасажирському салоні, відділеному від водія і переднього пасажира масивної перегородкою, передбачено три відкидних сидіння і два VIP-крісла з індивідуальними настройками, функцією масажу і висуваються підніжками.

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото:

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото: beckerautodesign.com

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото:

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото: beckerautodesign.com

Автомобіль оснащений домашнім кінотеатром Crestron з цифровою аудіосистемою 7.1, 43-дюймовим UHD LCD телевізором, 12-дюймовими телевізором на протилежній панелі, роутером на дві SIM-карти, шторками на вікнах з електроприводом, міні-баром та іншими приємними дрібничками. За словами Сталлоне, "іншого такого комфортабельного автомобіля з такою електронікою не існує".

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото:

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото: beckerautodesign.com

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото:

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото: beckerautodesign.com

Проте, кіноактор недовго насолоджувався своїм творінням, на яке він витратив $ 409 тисяч, і вирішив розлучитися з машиною. Незважаючи на унікальність і причетність до її створення голлівудської зірки, новому власнику практично новий Becker Cadillac Escalade ESV обійшовся в $ 350 тисяч.

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото:

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото: beckerautodesign.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, соліст Jamiroquai продає BMW зі своєї колекції.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

СШАНовини автосвітукіноавтотюнінгновиниCadillacСильвестр Сталлоне
Поділитися в Facebook
  2. Авто
  3. Новини