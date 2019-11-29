Бюджетник Skoda Rapid 2020 повністю розсекречено

Skoda Rapid повертається для 2020 модельного року. Однак після оновлення популярний автомобіль покидає європейський ринок, залишаючись в країнах, що розвиваються.

Як з'ясував OBOZREVATEL, дизайн "Шкода Рапід" помітно змінився. Це підтверджують офіційні зображення. Живих фото новинки поки немає, проте машину представлять публіці до кінця року.

Зовнішність Skoda Rapid 2020 змінилася skoda-auto.com

Проте, навіть дизайнерські ескізи дають вичерпне уявлення про зовнішність "Шкода Рапід" 2020. Як і слід було очікувати, новинка нагадує Skoda Scala 2019, яка свого часу продемонструвала нову стилістику для чеських моделей.

Ззаду Skoda Rapid прям не впізнати skoda-auto.com

Нова Skoda Rapid отримала трикутні передні фари і фірмову фальшрадіаторну решітку. У передньому бампері з'явився широкий повітрозабірник з горизонтальними протитуманними фарами.

Skoda Scala продемонструвала новий стиль, який тепер використовує Rapid skoda-auto.com

Корма Scala чимось нагадує Skoda Rapid Spaceback skoda-auto.com

Ззаду також видно ліхтарі в стилі "Шкода Скала" – замість колишніх великих блоків з'явилися вузькі горизонтальні. Тепер окремі секції заходять на дверцята багажника.

Так виглядала колишня Skoda Rapid skoda-auto.com

У порівнянні з новими зображеннями дизайн "Шкода Рапід" до оновлення здається простим skoda-auto.com

Фото салону поки немає. Швидше за все, передня панель залишиться від колишнього автомобіля. В іншому випадку новинка може отримати інтер'єр в стилі тієї ж Scala.

На передній панелі Skoda Scala – великий дисплей мультимедіа та цифровий щиток приладів skoda-auto.com

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Стали відомі ціни Skoda Octavia 2020. Поряд з найдешевшою модифікацією вдалося з'ясувати, скільки коштує модель з повним набором опцій.

З'явилося перше зображення, яке натякає на появу спортивної Skoda Octavia RS.

Всі відмінності "Шкода Октавія 2020" від попередника ми зібрали в одному матеріалі з докладними фото.

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