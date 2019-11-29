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30 листопада • оновлено в 10:52
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Бюджетник Skoda Rapid 2020 повністю розсекречено

3.7т
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Skoda Rapid повертається для 2020 модельного року. Однак після оновлення популярний автомобіль покидає європейський ринок, залишаючись в країнах, що розвиваються.

Як з'ясував OBOZREVATEL, дизайн "Шкода Рапід" помітно змінився. Це підтверджують офіційні зображення. Живих фото новинки поки немає, проте машину представлять публіці до кінця року.

Зовнішність Skoda Rapid 2020 змінилася

Зовнішність Skoda Rapid 2020 змінилася

skoda-auto.com

Проте, навіть дизайнерські ескізи дають вичерпне уявлення про зовнішність "Шкода Рапід" 2020. Як і слід було очікувати, новинка нагадує Skoda Scala 2019, яка свого часу продемонструвала нову стилістику для чеських моделей.

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Ззаду Skoda Rapid прям не впізнати

Ззаду Skoda Rapid прям не впізнати

skoda-auto.com

Нова Skoda Rapid отримала трикутні передні фари і фірмову фальшрадіаторну решітку. У передньому бампері з'явився широкий повітрозабірник з горизонтальними протитуманними фарами.

Skoda Scala продемонструвала новий стиль, який тепер використовує Rapid

Skoda Scala продемонструвала новий стиль, який тепер використовує Rapid

skoda-auto.com

Корма Scala чимось нагадує Skoda Rapid Spaceback

Корма Scala чимось нагадує Skoda Rapid Spaceback

skoda-auto.com

Ззаду також видно ліхтарі в стилі "Шкода Скала" – замість колишніх великих блоків з'явилися вузькі горизонтальні. Тепер окремі секції заходять на дверцята багажника.

Так виглядала колишня Skoda Rapid

Так виглядала колишня Skoda Rapid

skoda-auto.com

У порівнянні з новими зображеннями дизайн "Шкода Рапід" до оновлення здається простим

У порівнянні з новими зображеннями дизайн "Шкода Рапід" до оновлення здається простим

skoda-auto.com

Фото салону поки немає. Швидше за все, передня панель залишиться від колишнього автомобіля. В іншому випадку новинка може отримати інтер'єр в стилі тієї ж Scala.

На передній панелі Skoda Scala – великий дисплей мультимедіа та цифровий щиток приладів

На передній панелі Skoda Scala – великий дисплей мультимедіа та цифровий щиток приладів

skoda-auto.com

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто бюджетний автомобіль Skoda новини
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