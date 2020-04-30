Бюджетний Toyota LC 200 для перевезення картоплі: як він виглядає

Toyota Land Cruiser 200 – один з найбажаніших "залізних коней" в автомобільному світі. Але з огляду на вартість позашляховика, не кожен може його собі дозволити.

Однак ніхто не заважає зробити такий автомобіль самостійно, взяв за основу іншу, більш дешеву машину. Саме так і з'явився на світ пікап Toyota Tundra з "обличчям" LC 200.

Toyota Tundra з обличчям Land Cruiser 200 carakoom.com

Даний автомобіль був побудований у 2018 році одним російським тюнінг-ательє. Фахівці переробили передню частину повнорозмірного пікапа, надавши їй вигляду "Крузака" з фірмовим обвісом Executive.

Toyota Tundra з обличчям Land Cruiser 200 carakoom.com

Замість стандартних елементів тюнери встановили нову кришку капота, оптику, радіаторну решітку та передні крила.

Toyota Tundra з обличчямLand Cruiser 200 carakoom.com

Втім, задня частина все ж теж отримала зміни, але мінімальні – тут з'явилися нові ліхтарі з оригінальним малюнком.

Toyota Tundra з обличчям Land Cruiser 200 carakoom.com

Що цікаво, весь цей легко знімається – при бажанні пікап можна назад перетворити на повноцінну Toyota Tundra за мінімальний час.

Toyota Tundra з обличчям Land Cruiser 200 (салон без будь-яких змін) carakoom.com

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