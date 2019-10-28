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28 жовтня • оновлено в 18:23
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Бюджетний кросовер Toyota: стало відомо як він виглядає

1.8т Читати матеріал російською

Фото Toyota Raize 2020 вперше просочилися в мережу. Новий бюджетний кросовер представлять офіційно 5 листопада, в модельній лінійці Toyota він виявиться найдешевшим SUV.

Знімки моделі опублікували в Twitter. Виглядає новий кросовер "Тойота" досить агресивно і брутально, чимось нагадує старший Toyota RAV4.

Toyota Raize 2020

Toyota Raize 2020

toyota.com

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Варто відзначити велику трапецієподібну решітку, вузькі фари і горизонтальні смужки денних ходових вогнів, які розташовані над круглими протитуманними фарами. Крім безпосередньо Toyota Raize, також були опубліковані фото аксесуарів, об'єднаних в стилістичні пакети — набори бамперів, колісних дисків, наклейок й інших елементів.

Toyota Raize 2020

Toyota Raize 2020

toyota.com

Довжина кузова не повинна перевищити 4 м, а колісна база складе 2525 мм. Очікується, що новий кросовер Toyota Raize запропонують з бензиновим трициліндровим турбомотором об'ємом 1 л потужністю 98 л.с. і 140 Нм крутного моменту.

Toyota Raize 2020

Toyota Raize 2020

toyota.com

У передньопривідному варіанті цей двигун буде працювати в парі з безступінчатим варіатором. Надалі не виключена поява повнопривідної трансмісії і більш потужних силових установок, включаючи гібрид.

Toyota RAV4

Toyota RAV4

toyota.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, незабаром на ринку з'являться і інші кросовери:

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Тема
Новини автосвіту
Теги
авто новини Toyota
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