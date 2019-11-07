Бюджетний кросовер Hyundai Venue оцінили в 17 тисяч доларів

Компактний кросовер Hyundai Venue 2020 повністю розсекречено. Головними суперниками для моделі стануть Nissan Juke і Kia Soul.

Як стало відомо OBOZREVATEL, довгоочікуваний автомобіль уже готовий до виходу на ринок. У компанії обіцяли зробити новий кросовер Hyundai Venue глобальною моделлю, проте першими модель отримають американські покупці.

Hyundai Venue 2020 виконано в грубуватому стилі, завдяки чому він виглядає незвично hyundai.com

Для США оголошена базова вартість становить 17 250 доларів, що дешевше за багатьох потенційних суперників. При цьому бюджетний кросовер отримав багате оснащення: 8-дюймовий монітор інформаційно-розважальної системи, підтримку Apple CarPlay і Android Auto, управління аудіосистемою на кермі.

Крім того, у список стандартного оснащення увійшли Bluetooth, автоматичне світло фар, круїз-контроль і дистанційний безключовий доступ.

Hyundai Venue оцінили всього в 17 250 доларів у США hyundai.com

Також новий Hyundai Venue 2020 модельного року отримав комплекс безпеки, який включає в себе запобігання зіткнень із виявленням пішоходів і асистент руху в займаній смузі.

Інтер'єр Hyundai Venue 2020 виглядає стильно завдяки комбінації різних матеріалів обробки hyundai.com

Автомобіль оснащено чотирициліндровим бензиновим двигуном об'ємом 1,6 л потужністю 121 к.с. У парі з ним можуть працювати 6-ступінчаста механічна КПП або варіатор.

Актуальне рішення – контрастний дах, що доступний для Hyundai Venue hyundai.com

Hyundai Venue 2020 hyundai.com

Як розповідав OBOZREVATEL:

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