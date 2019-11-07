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7 листопада • оновлено в 21:29
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Бюджетний кросовер Hyundai Venue оцінили в 17 тисяч доларів

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Компактний кросовер Hyundai Venue 2020 повністю розсекречено. Головними суперниками для моделі стануть Nissan Juke і Kia Soul.

Як стало відомо OBOZREVATEL, довгоочікуваний автомобіль уже готовий до виходу на ринок. У компанії обіцяли зробити новий кросовер Hyundai Venue глобальною моделлю, проте першими модель отримають американські покупці.

Hyundai Venue 2020 виконано в грубуватому стилі, завдяки чому він виглядає незвично

Hyundai Venue 2020 виконано в грубуватому стилі, завдяки чому він виглядає незвично

hyundai.com

Для США оголошена базова вартість становить 17 250 доларів, що дешевше за багатьох потенційних суперників. При цьому бюджетний кросовер отримав багате оснащення: 8-дюймовий монітор інформаційно-розважальної системи, підтримку Apple CarPlay і Android Auto, управління аудіосистемою на кермі.

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Крім того, у список стандартного оснащення увійшли Bluetooth, автоматичне світло фар, круїз-контроль і дистанційний безключовий доступ.

Hyundai Venue оцінили всього в 17 250 доларів у США

Hyundai Venue оцінили всього в 17 250 доларів у США

hyundai.com

Також новий Hyundai Venue 2020 модельного року отримав комплекс безпеки, який включає в себе запобігання зіткнень із виявленням пішоходів і асистент руху в займаній смузі.

Інтер'єр Hyundai Venue 2020 виглядає стильно завдяки комбінації різних матеріалів обробки

Інтер'єр Hyundai Venue 2020 виглядає стильно завдяки комбінації різних матеріалів обробки

hyundai.com

Автомобіль оснащено чотирициліндровим бензиновим двигуном об'ємом 1,6 л потужністю 121 к.с. У парі з ним можуть працювати 6-ступінчаста механічна КПП або варіатор.

Актуальне рішення – контрастний дах, що доступний для Hyundai Venue

Актуальне рішення – контрастний дах, що доступний для Hyundai Venue

hyundai.com

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Hyundai Venue 2020

Hyundai Venue 2020

hyundai.com

Як розповідав OBOZREVATEL:

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Тема
Новини автосвіту
Теги
авто кросовер Hyundai новини
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