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5 грудня • оновлено в 21:07
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Бюджетний кросовер Chery здивував дорогим салоном: фото

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Компактний кросовер Cowin FX11, побудований на агрегатах Chery Tiggo 4, відправився на конвеєр. Тепер виробник вперше показав інтер'єр новинки.

Як з'ясував OBOZREVATEL, бренд Cowin був створений компанією Chery для виробництва молодіжних недорогих моделей. Китайський кросовер FX11 – чергова новинка.

Салон Cowin FX11 виглядає стильно

Салон Cowin FX11 виглядає стильно

Cowin Auto

Раніше виробник показав ескізи автомобіля. Тепер з'явилися фото з конвеєрної лінії заводу, де виробництво моделі вже почалося. Зібрані кузова підтверджують подібність машини з кросовером Chery Tiggo 4 – саме на його базі (і з його кузовом) побудований новий Cowin FX11.

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Cowin FX11

Cowin FX11

Cowin Auto

Крім того, автовиробник поширив офіційні зображення салону кросовера. Незважаючи на те, що це все ж не живі фото, ескізи досить буквально відображають дизайн інтер'єру. Особливо в порівнянні з малюнками екстер'єру, які, схоже, виявилися далекими від реальних авто, судячи по виробничих кузовах.

Китайський кросовер Cowin FX11 вже встав на конвеєр

Китайський кросовер Cowin FX11 вже встав на конвеєр

Cowin Auto

Варто визнати, що передня панель виглядає дуже сучасно. Зверніть увагу на цифровий щиток приладів (навіть в сегменті бюджетних авто в Китаї активно використовують цю "фічу") і широкоформатний центральний дисплей.

Так новинка виглядає на офіційних скетчах

Так новинка виглядає на офіційних скетчах

Cowin Auto

Кросовер Cowin FX11 повинен отримати незвичайні задні ліхтарі

Кросовер Cowin FX11 повинен отримати незвичайні задні ліхтарі

Cowin Auto

З інших актуальних прийомів – проекційний дисплей, елегантне двохспіцеве кермо, широкий козирок над екранами і "ширяюча" над центральним тунелем передня панель. Інтер'єр моделі дістався унікальний – салон Чері Тігго 4 виглядає зовсім по-іншому.

Компактний кросовер Chery Tiggo 4 – основа для Cowin FX11

Компактний кросовер Chery Tiggo 4 – основа для Cowin FX11

cheryinternational.com

Усередині Chery Tiggo 4 виглядає зовсім по-іншому

Усередині Chery Tiggo 4 виглядає зовсім по-іншому

cheryinternational.com

Дизайнери напевно прагнули створити преміальну атмосферу: великі акценти чорного кольору в поєднанні з приємними формами виглядають гармонійно. Залишилося дочекатися живих фото, щоб в деталях вивчити дизайн китайського кросовера. Судячи з усього, чекати залишилося недовго, адже виробництво FX11 вже запущено.

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Як розповідав OBOZREVATEL :

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто кросовер китайський автомобіль бюджетний автомобіль Chery новини
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