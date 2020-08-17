Бюджетний кросовер Chery за $7000 поспішає на ринок

Новий кросовер Chery показали на фото. Фото: autohome.com.cn.
Кросовер Chery Tiggo 3x Plus – найменший SUV в лінійці китайського бренду. Автомобіль є оновленою версією стандартного Chery Tiggo 3x. Ціна в $7000 залишиться.
Головні обновки зосередилися в дизайні. Так, новий Chery отримав повністю нове обличчя в стилі старших моделей з великою решіткою, вузькими ДХВ і блогами головного світла під ними.
Ззаду змін набагато менше і всі вони зосереджені в декоративних елементах. При цьому салон Tiggo 3x Plus тепер зовсім інший.
Ззаду Chery Tiggo 3x майже не змінився. Фото: autohome.com.cn
Усередині з'явилася нова передня панель з сучасним дизайном, інший щиток приладів і рульове колесо. Екран мультимедіа збільшився до 9 дюймів.
У салоні Chery Tiggo 3x з'явилися нові елементи. Фото: autohome.com.cn
Передньопривідний кросовер зберіг бензиновий 116-сильний чотирициліндровий двигун, який працює в парі з варіатором. До оновлення у моделі була повністю електрична модифікація. Очікується, що її оновлять найближчим часом.
Виробник зберіг цінник на рівні $7000 для базової версії. Продажі почнуться вже восени.
Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про зростання популярності китайських автомобілів в Україні.
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