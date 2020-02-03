Бюджетний Kia відзначили на тестах

Корейський бренд Kia планує презентувати в наступному році нове покоління моделі Rio.

Про це повідомляє портал Carscoops. Новинка потрапила в об'єктиви фотошпигунів на дорогах Німеччини. Очікується, що компанія Kia презентує п'яте покоління популярного сімейства Rio вже в майбутньому році.

Kia Rio 2021 carscoops.com

Нагадаємо, що нинішня генерація моделі була презентована на автошоу в Парижі у 2016 році. Завдяки привабливому дизайну і оптимальному співвідношенню ціна-якість, Rio має стійкий попит у покупців по всьому світу.

Нинішнє четверте покоління Kia Rio було представлене в Парижі у 2016 році kia.com

Передбачається, що автомобіль відрізнятиметься від попередника більшим облицюванням радіатора, новою світлотехнікою, бамперами і низкою інших елементів. Варто зазначити, що збільшення решітки радіатора стало в останні роки модним трендом, особливо у виробників преміальних моделей. Подібне стилістичне рішення дозволить підвищити статус моделі в очах потенційних покупців.

Kia Rio 2021 carscoops.com

З урахуванням того, що конкуренція в класі досить сильна, це має позитивно позначитися на продажах моделі. Нагадаємо, що Kia Rio доведеться потіснити позиції таких серйозних "однокласників", як, Ford Fiesta, Opel Corsa, Peugeot 208 і Volkswagen Polo.

Ford Fiesta ford.com

Opel Corsa opel.com

Peugeot 208 peugeot.com

VW Polo volkswagen.com

Новини Kia готується атакувати ринок електромобілів

Kia Rio 2021 carscoops.com

Kia Rio 2021 carscoops.com

Kia Rio 2021 carscoops.com

У салоні хетчбека очікуються серйозні зміни, зокрема нова інформаційно-розважальна система, розширений список опцій, а також нові варіанти оздоблення інтер'єру. З урахуванням екологічних вимог, що зростають, автомобіль отримає нові або істотно модернізовані силові агрегати.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Kia вкотре виступила офіційним партнером престижного тенісного турніру.

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