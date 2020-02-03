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3 лютого • оновлено в 17:43
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Бюджетний Kia відзначили на тестах

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Корейський бренд Kia планує презентувати в наступному році нове покоління моделі Rio.

Про це повідомляє портал Carscoops. Новинка потрапила в об'єктиви фотошпигунів на дорогах Німеччини. Очікується, що компанія Kia презентує п'яте покоління популярного сімейства Rio вже в майбутньому році.

Kia Rio 2021

Kia Rio 2021

carscoops.com

Нагадаємо, що нинішня генерація моделі була презентована на автошоу в Парижі у 2016 році. Завдяки привабливому дизайну і оптимальному співвідношенню ціна-якість, Rio має стійкий попит у покупців по всьому світу.

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Нинішнє четверте покоління Kia Rio було представлене в Парижі у 2016 році

Нинішнє четверте покоління Kia Rio було представлене в Парижі у 2016 році

kia.com

Передбачається, що автомобіль відрізнятиметься від попередника більшим облицюванням радіатора, новою світлотехнікою, бамперами і низкою інших елементів. Варто зазначити, що збільшення решітки радіатора стало в останні роки модним трендом, особливо у виробників преміальних моделей. Подібне стилістичне рішення дозволить підвищити статус моделі в очах потенційних покупців.

Kia Rio 2021

Kia Rio 2021

carscoops.com

З урахуванням того, що конкуренція в класі досить сильна, це має позитивно позначитися на продажах моделі. Нагадаємо, що Kia Rio доведеться потіснити позиції таких серйозних "однокласників", як, Ford Fiesta, Opel Corsa, Peugeot 208 і Volkswagen Polo.

Ford Fiesta

Ford Fiesta

ford.com

Opel Corsa

Opel Corsa

opel.com

Peugeot 208

Peugeot 208

peugeot.com

VW Polo

VW Polo

volkswagen.com

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Kia Rio 2021

Kia Rio 2021

carscoops.com

Kia Rio 2021

Kia Rio 2021

carscoops.com

Kia Rio 2021

Kia Rio 2021

carscoops.com

У салоні хетчбека очікуються серйозні зміни, зокрема нова інформаційно-розважальна система, розширений список опцій, а також нові варіанти оздоблення інтер'єру. З урахуванням екологічних вимог, що зростають, автомобіль отримає нові або істотно модернізовані силові агрегати.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Kia вкотре виступила офіційним партнером престижного тенісного турніру.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Німеччина
Теги
Volkswagen Peugeot Ford Opel
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