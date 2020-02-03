Бюджетний Kia відзначили на тестах

Корейський бренд Kia планує презентувати в наступному році нове покоління моделі Rio.
Про це повідомляє портал Carscoops. Новинка потрапила в об'єктиви фотошпигунів на дорогах Німеччини. Очікується, що компанія Kia презентує п'яте покоління популярного сімейства Rio вже в майбутньому році.
Kia Rio 2021
carscoops.com
Нагадаємо, що нинішня генерація моделі була презентована на автошоу в Парижі у 2016 році. Завдяки привабливому дизайну і оптимальному співвідношенню ціна-якість, Rio має стійкий попит у покупців по всьому світу.
Нинішнє четверте покоління Kia Rio було представлене в Парижі у 2016 році
kia.com
Передбачається, що автомобіль відрізнятиметься від попередника більшим облицюванням радіатора, новою світлотехнікою, бамперами і низкою інших елементів. Варто зазначити, що збільшення решітки радіатора стало в останні роки модним трендом, особливо у виробників преміальних моделей. Подібне стилістичне рішення дозволить підвищити статус моделі в очах потенційних покупців.
Kia Rio 2021
carscoops.com
З урахуванням того, що конкуренція в класі досить сильна, це має позитивно позначитися на продажах моделі. Нагадаємо, що Kia Rio доведеться потіснити позиції таких серйозних "однокласників", як, Ford Fiesta, Opel Corsa, Peugeot 208 і Volkswagen Polo.
Ford Fiesta
ford.com
Opel Corsa
opel.com
Peugeot 208
peugeot.com
VW Polo
volkswagen.com
Kia Rio 2021
carscoops.com
Kia Rio 2021
carscoops.com
Kia Rio 2021
carscoops.com
У салоні хетчбека очікуються серйозні зміни, зокрема нова інформаційно-розважальна система, розширений список опцій, а також нові варіанти оздоблення інтер'єру. З урахуванням екологічних вимог, що зростають, автомобіль отримає нові або істотно модернізовані силові агрегати.
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Kia вкотре виступила офіційним партнером престижного тенісного турніру.
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