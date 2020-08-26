Бюджетний електромобіль VW проїхав на одному заряді 531 км
Новий Volkswagen ID.3, який відноситься до класу бюджетних електрокарів, встановив свій перший рекорд. Автомобіль проїхав на одному заряді 531 кілометр від Цвікау (Німеччина) до Шаффхаузена (Швейцарія).
Результат виявився досить вражаючим: це на 26% більше заявлених цифр – в пробігу брав участь ID.3 у версії Pro Performance з АКБ 58 кВтг, який офіційно проїжджає на одному заряді 420 км (по циклу WLTP).
Шлях з Німеччини до Швейцарії повністю пролягав дорогами загального користування (56%) і шосе (44%), що проходили через такі міста, як Байройт і Ульм. Керував автомобілем уродженець Швейцарії Фелікс Егольф.
"У цьому автомобілі є все – він компактний і просторий, плюс має такий футуристичний дизайн ... він просто класний", – сказав Егольф після прибуття в Шаффхаузен.
Що ж стосується енергоспоживання, за час подорожі воно склало 10,9 кВтг на 100 км шляху, хоча за паспортом машина витрачає в півтора рази більше – 15,4-14,5 кВтг на 100 км шляху.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що електричний кросовер Hyundai зміг проїхати на одному заряді понад 1000 км.