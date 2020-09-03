Бюджетні Renault Logan і Sandero показали на перших фото
Французький виробник опублікував перші фото Renault Logan, Sandero і компактного кросовера Sandero Stepway. Затемнені тизери виглядають заманливо.
На офіційних зображеннях можна роздивитись лише приблизний силует моделей. Але поява таких фото говорить про те, що прем'єра популярних моделей наближається.
Всі три новинки розділять між собою принципово нову платформу, в якій не залишилося компонентів від автомобілів актуальної генерації. За попередньою інформацією, в модельну гамму увійдуть бензинові мотори потужністю 65-100 к.с. і дизельні двигуни на 85-115 к.с.
Вихід довгоочікуваних моделей на ринок очікується в 2021 році.
Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно популярний бюджетний кросовер Renault Duster зазнав оновлення.