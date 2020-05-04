"Буханець" стал "Байкалом": УАЗ перетворили в будинок на колесах

УАЗ представив автодом на колесах на базі винтажного "Буханця". Проект, створений спільно з московською фірмою "Люкс Форм", отримав назву УАЗ Байкал Edition.

Автодом УАЗ Байкал Edition uaz-export.com

Ми вже розповідали про плани перетворити всюдихід в кемпер для любителів подорожувати. У компанії показали кілька "віртуальних" варіантів машини. Реальний автомобіль виявився значно простіше і утилітарніші.

Автодом УАЗ Байкал Edition uaz-export.com

Спочатку передбачалося, що покупцями стануть ексцентричні європейці, зокрема, екстремали з Німеччини. Але тепер концепція змінилася і в якості цільової аудиторії розглядаються росіяни. Крім того, щоб зробити новинку максимально доступною, кемпер можна зробити не тільки з новою, але і з старої машини.

Автодом УАЗ Байкал Edition uaz-export.com

Основною модернізацією Байкал Edition є установка підйомного даху з армованого склопластику з амортизаторами і фіксаторами.

Автодом УАЗ Байкал Edition uaz-export.com

З його допомогою висота салону з піднятим верхом збільшується до 2 м, а висота самого авто досягає 2,7 м. Для додання жорсткості кузова додатково кріпиться алюмінієвий каркас.

Автодом УАЗ Байкал Edition uaz-export.com

На привалі пасажирський відсік перетворюється в двохярусну спальню. Зверху розташовується двоспальне ліжко, а ще одне спальне місце утворюється "поверхом нижче" за допомогою двох бічних секцій і спинок двох пасажирських крісел.

Автодом УАЗ Байкал Edition uaz-export.com

Автодом УАЗ Байкал Edition uaz-export.com

У салоні Байкал Edition також з'явився комплект модульних меблів з шафою для одягу, кухня з вбудованою раковиною і змішувачем, холодильник, 20-літрові баки для води, стільниця для портативної плити і висувні столики.

Автодом УАЗ Байкал Edition uaz-export.com

Автодом УАЗ Байкал Edition uaz-export.com

У списку опцій пропонується комплект для модернізації підвіски для збільшення дорожнього просвіту, шноркель і легкосплавні диски з позашляхової гумою BFGoodrich All Terrain. Вартість комплекту для переобладнання стартує з 500 тисяч рублів (177 тис. Грн).

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Lorinser запропонувала будинок на колесах на базі армійського Mercedes-Benz.