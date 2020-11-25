Bugatti за $3,4 мільйона присвятили асам Першої світової

Компанія Bugatti представила нову версію моделі Chiron Sport – "Les Legendes Du Ciel" – в честь асів Першої світової війни.

Про це повідомляє прес-служба виробника. У числі запланованих до виробництва 500 примірників гіперкара Chiron випускаються різні спеціальні серії. На цей раз в компанії вирішили віддати данину поваги знаменитим пілотам, багато з яких після закінчення Першої світової війни прийшли в світ автоспорту.

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

Новинку створили на базі версії Chiron Sport і назвали "Les Legendes du Ciel", що в перекладі з французької означає "Легенди небес".

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

"Bugatti має тісні зв'язки зі світом авіації з того часу, як вона була заснована більше 110 років тому. Багато успішних гонщиків Bugatti, такі як, Луї Блеріо, Альбер Диво, Робер Бенуа і Бартоломео" Мео "Костантіні були бойовими льотчиками, а легендарний авіатор Ролан Гаррос їздив на Bugatti Type 18 з такою ж швидкістю, що і літав, – коментує президент Bugatti Стефан Вінкельман. – Тому ми вирішили віддати данину поваги легендам того часу і присвятити їм спеціальну версію".

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

Автомобілі серії будуть пофарбовані в особливий відтінок сірого кольору Gris Serpent, який нагадує кольору літаків 20-х років минулого століття. Кузов від бампера до бампера прикрасить широка біла смуга, а на бічних "спідницях" з'явиться французький триколор.

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

Передні крила отримають спеціальну емблему 'Les Legendes du Ciel'.

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

Інтер'єр буде оброблений полірованим алюмінієм і натуральною шкірою Gaucho, що нагадує про кокпіти літаків початку століття.

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

На дверних картах буде зображена знаменита сцена змагання Bugatti Type 13 з літаком Nieuport 17, відомого своєю маневреністю, швидкістю і надійністю.

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

Комфортабельні крісла і скляний дах пропонуються в якості опції.

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

Під чорним карбоновим капотом ховається турбований 8-літровий мотор W16, який розвиває потужність 1500 к.с. і має крутний момент в 1600 Нм. Швидкість купе обмежена електронікою на позначці 420 км/год.

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

Автомобіль буде випущений тиражем всього 20 екземплярів. Кожен з них обійдеться заможним покупцям в 2,88 мільйона євро без урахування податків. Перші зразки відправляться до замовників на початку 2021 року.

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Bugatti запропонувала своїм шанувальникам дитячий електрокар за ціною преміального автомобіля.