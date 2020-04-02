Будні карантину: елітний Porsche навантажили причепом з мішками

В Одесі зняли на фото досить незвичайну картину. До недешевого Porsche Panamera Sport Turismo причепили дуже дивний вантаж.
Найчастіше такі автомобілі перевозять хіба що лафети з мотоциклами або водними мотоциклами, але в даному випадку автомобіль "узяв на буксир" найзвичайнісінький причіп, завантажений мішками. Що в останніх, не зовсім ясно – можливо, будматеріали, хоча в світлі останніх подій не виключено, що власник авто транспортував якісь крупи, борошно або цукор.
Porsche за 100 000 євро, завантажений причепом з мішками
instagram.com/carspotter_od
Цікаво, що у самої машини молдавські номера, а ось у причепа реєстраційні знаки Одеської області.
Porsche Panamera Sport Turismo
winner.ua
До речі, Porsche Panamera Sport Turismo є одним з найдорожчих автомобілів у лінійці штутгартского виробника. Ціни на таке авто стартують з позначки трохи більше 100 000 євро.
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