Будинок, який завжди з тобою: Defender отримав цікаву опцію

Британська Land Rover і італійська Autohome розробили унікальний намет, який кріпиться на дах нового Defender 110.

Зручний та практичний намет стане відмінним доповненням для мандрівників. Його можна легко розкласти самостійно, а в русі він захищен легким корпусом зі склопластику.

Намет Autohome для Land Rover Defender. фото: shop.autohome-official.com

У наметі можуть розміститися двоє дорослих: він оснащений великим бавовняним матрацом, подушками, внутрішнім світлодіодним світлом і кофром для зберігання. До намету можна піднятися з будь-якого боку авто за допомогою розсувної алюмінієвої драбини, яка під час руху зберігається в спеціальній сумці. У розкладеному варіанті розміри складають 2,3 м в довжину, 1,3 м завширшки і 1,5 м у висоту.

Намет Autohome для Land Rover Defender. фото: shop.autohome-official.com

Намет на даху доповнює лінійку з 170 індивідуальних аксесуарів для нового Defender – найбільшу, яка коли-небудь була доступна у Land Rover. У поєднанні зі стандартними для пакета Adventure багажником на даху і рейлингами – такий намет гарантує мандрівникам комфорт і безпеку. Замовити намет можна на сайті компанії Autohome. Вартість новинки – 3082 євро.

Намет Autohome для Land Rover Defender. фото: shop.autohome-official.com

Італійська компанія Autohome вже більше 60 років створює і виробляє унікальні аксесуари для мандрівників. У 1958 році компанія запатентувала конструкцію намету з твердим корпусом і з тих пір є одним з лідерів галузі.

Намет Autohome для Land Rover Defender. фото: shop.autohome-official.com

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