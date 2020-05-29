Будинок-позашляховик: в Україні засвітився рідкісний Mercedes

На українських дорогах зняли дуже рідкісний та ексклюзивний автомобіль – вантажівку Mercedes Unimog в версії будинок на колесах. Машину помітили в Києві, відповідні фото опублікувало видання TopGir.

Сама по собі позашляхова вантажівка Unimog зустрічається на наших дорогах нечасто (в основному такі машини можна побачити в США і Європі), а його варіант автобудинку – тим паче.

Автодом Mercedes Unimog, помічений в Києві topgir.com.ua

Кемпер побудований на базі Unimog 2000 року, він розрахований на тих, хто любить відпочивати і подорожувати у важкодоступних місцях. На відміну від більшості інших трейлерів, такий автодом володіє високим кліренсом, позашляховими колесами і повним приводом із заниженою передачею. Мотор, в даному випадку, – 2,9-літровий дизель з наддувом.

Автодом Mercedes Unimog, помічений в Києві topgir.com.ua

Житловий відсік будинку на колесах власник обладнує на свій смак, але найчастіше в ньому встановлюють спальне місце, санвузол, кухню і телевізор.

Автодом Mercedes Unimog topgir.com.ua

На одному з сайтів з продажу авто OBOZREVATEL виявив, що на початку року в Україні продавали такий самий автомобіль (кемпер Mercedes-Benz Unimog U100L 2000), і не виключено, що на цих фото представлений саме він. Тоді за автодом з пробігом 200 000 км просили 33 000 доларів – зараз він значиться як "проданий".

Автодом Mercedes Unimog, який продавали в Україні кілька місяців тому Скріншот сайту auto.ria

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні засвітився найпотужніший і найшвидший седан в світі.

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