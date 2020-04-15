Будь-який ЗАЗ за 100 доларів: умережі з'явився унікальний проект

Віталій Сазонов Новини 18:45, 15.04.2020

Сайт HUM 3D, який спеціалізується на створенні та продажу високодеталізованих 3D-моделей, додав до свого каталогу продукцію, яка знайома кожному українцю. Мова йде про автомобілі ЗАЗ.

Серед більш ніж 17 тис. найрізноманітніших комп'ютерних моделей (будівель, техніки, людей, тварин меблів, їжі та ін.) у каталозі доступна вся лінійка Запорізького автозаводу – ЗАЗ-965А Запорожець, ЗАЗ-968М, ЗАЗ-1102 Таврія, ЗАЗ-1103 Славута, а також Vida та навіть концептуальна Slavuta Nova.

3D-модель ЗАЗ-965А
hum3d.com

Моделі були розроблені із застосуванням оригінальних креслень, тому всі тонкощі дизайну, включаючи пропорції, гарантовано дотримані. Макети доступних в декількох форматах, з ними можна працювати в більшості профільних програм. Для чого ж конкретно потрібні ці ЗАЗи? Наприклад, їх можна застосувати в комп'ютерній грі або ж розробити цифровий варіант тюнінгу власного "Запорожця".

3D-модель ЗАЗ-968М
hum3d.com
3D-модель ЗАЗ-1103 Славута
hum3d.com
3D-модель ЗАЗ-1102 Таврія
hum3d.com
3D-модель ZAZ Vida
hum3d.com
3D-модель ZAZ Slavuta Nova.
hum3d.com

Коштує таке задоволення – 95 євро. Втім, за ці гроші покупець отримує лише деталізований кузов автомобіля. Якщо ж потрібна повна модель, з повністю промальованим інтер'єром, доведеться заплатити набагато більше – 600 євро. Зате при придбанні кількох моделей обіцяють знижку.

Раніше OBOZREVATEL публікував ексклюзивні фото електричного ЗАЗ Ланос (бачення того, яким міг би бути такий автомобіль).

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Вперше у світі людина заразилася коронавірусом від трупа

"Україна вдарить ракетою по Росії": пропагандисти запанікували через українську "Вільху-М"

Українцям загрожує масове безробіття через коронавірус: що чекає на ринок праці

У Дніпрі перед входом в храм УПЦ МП вирили траншею після порушення карантину

Колишня хостес і барменка-касирка: мережу здивувала нова помічниця Шмигаля