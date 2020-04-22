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22 квітня • оновлено в 14:55
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Б/у BMW E30 повністю заморозили та спробували завести

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BMW E30 – друге покоління BMW 3 series – сьогодні по праву визнана класичним автомобілем. Кращі екземпляри розійшлися по колекціях, а з іншими машинами доводиться щось робити.

Блогери вирішили заморозити б/у БМВ Е30. Звісно, можна заперечити, що це справжнє знущання над однією з кращих моделей у світі. Проте вам цікаво поглянути, правда?

Стару BMW 3 series повністю заморозили

Стару BMW 3 series повністю заморозили

скріншот відео

Стару BMW 3 series повністю заморозили

Стару BMW 3 series повністю заморозили

скріншот відео

Відразу варто відзначити очевидний момент: заморозка автомобіля – процес довгий, це вимагає певної підготовки і тривалого очікування.

Стару BMW 3 series повністю заморозили

Стару BMW 3 series повністю заморозили

скріншот відео

Стару BMW 3 series повністю заморозили

Стару BMW 3 series повністю заморозили

скріншот відео

Метою божевільного експерименту було не тільки перевірити, чи зуміє двигун завестися після глибокої заморозки, а й за який час агрегат за рахунок своєї роботи визволить машину з льоду.

Стару BMW 3 series повністю заморозили

Стару BMW 3 series повністю заморозили

скріншот відео

Стару BMW 3 series повністю заморозили

Стару BMW 3 series повністю заморозили

скріншот відео

Тому машину заправили, наповнили агрегати технічними рідинами і залили водою. Дивовижне видовище.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про знайдені на дні океану автомобілі.

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Автор
Стас Сіділєв
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