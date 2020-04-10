Вживаний автомобіль оцінили в 4 мільйони євро

У продажу в Німеччині з'явився ексклюзивний Bugatti Chiron Edition Noire Sportive.

Bugatti Chiron Edition Noire Sportive bugatti.com

Французький виробник суперкарів регулярно дивує світ своїми швидкими і розкішними моделями. У грудні минулого року компанія анонсувала випуск кількох ексклюзивних купе Chiron Sport Edition – Noire Elegance і Noire Sportive.

Bugatti Chiron Edition Noire Sportive bugatti.com

Планувалося виготовити всього 20 екземплярів – по 10 кожного. У лютому компанія виготовила перший екземпляр з цієї партії, який став ювілейним 250-м Bugatti Chiron.

Edition Noire Sportive став ювілейним 250-екземпляром Bugatti Chiron bugatti.com

Всі автомобілі цієї серії виконані пофарбовані в глибокий чорний колір. Bugatti Chiron Sport Edition Noire Elegance відрізняється полірованими панелями з вуглепластика, а колісні диски і корпуси дзеркал виконані з полірованого алюмінію.

Chiron Edition Noire Sportive забарвлений в чорний колір, включаючи диски, облицювання радіатора і корпуси дзеркал bugatti.com

Bugatti Chiron Edition Noire Sportive bugatti.com

Повнопривідне купе оснащується 1500-сильним 16-циліндровим 8-літровим мотором з 4-ма турбонагнітачами. З його допомогою автомобіль здатний розвивати швидкість до 420 км / ч.

Bugatti Chiron Edition Noire Sportive bugatti.com

Виставлений на продаж екземпляр має на своєму одометрі 50 км. Автомобіль оцінили в €4022200 ($4370643). Це приблизно на €1 мільйон більше, ніж стартова ціна машини (€3 млн / ($3,25 млн).

Chiron Edition Noire Sportive буде виготовлений в кількості 20 екземплярів bugatti.com

Bugatti Chiron Edition Noire Sportive bugatti.com

Нагадаємо, що запланований тираж гіперкара Bugatti Chiron, який дебютував 4 роки тому, – 500 примірників. З них 400 – вже продані!

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Bugatti планує створити електричний суперкар.

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