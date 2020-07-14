Bronco повертається: Ford презентував новий позашляховик

У режимі онлайн-презентації компанія Ford продемонструвала нове сімейство позашляховиків Bronco.

У США відбулася довгоочікувана прем'єра шостого покоління рамного позашляховика. Нагадаємо, що колишні п'ять генерацій однойменної моделі випускалися з 1965 по 1996 рік і користувалися великою популярністю у любителів off-road.

Ford Bronco шостого та першого покоління. фото: media.ford.com

Новинка дебютувала відразу в двох кузовах – класичному трехдверном і, вперше, – в п'ятидверному. Крім того, одночасно зі старшими побратимами показали компактну модель Bronco Sport – спадкоємця моделі Bronco II (1984-90).

Сімейство Ford Bronco нової генерації. фото: media.ford.com

Новий Bronco поєднав в собі зовнішність в ретро стилі з сучасними напрацюваннями інженерів Ford. Автомобіль орієнтований в першу чергу на любителів активного відпочинку і серйозного бездоріжжя. За словами керівника Ford Джима Фарлі, новий Bronco поєднав в собі міцність пікапів F-серії, спортивний дух Mustang, а також дизайн і гени Bronco першого покоління.

Як і личить справжньому всюдихода, Bronco оснащений повнопривідною трансмісією з електронноуправляємой або електромеханічной роздатковими коробками з різними передавальними числами. Ззаду встановлений нерозрізний міст Dana 44 AdvanTEK, а спереду – незалежна підвіска Dana AdvanTEK, в обох випадках використовуються електронні блокуються диференціали Spicer Performa-TraK.

2022 Ford Bronco. фото: media.ford.com

Покупці зможуть вибирати з двох бензинових моторів сімейства EcoBoost – 2,3-літрової 273-сильною (420 Нм) "турбочетверкі" або 2,7-літрового 314-сильного V6 (542 Нм). Перший працює в парі з 7-ступінчастою "механікою" або 10-ступінчастим "автоматом". Другий буде доступний виключно з 10-ступінчастою АКП.

У числі цікавих особливостей нового Bronco – можливість за кілька хвилин перетворити повністю закритий кузов в "баггі". Багатосекційні панелі даху і безрамкові двері можна легко зняти і відправити у місткий багажник.

2022 Ford Bronco. фото: media.ford.com

2022 Ford Bronco. фото: media.ford.com

2022 Ford Bronco. фото: media.ford.com

2022 Ford Bronco. фото: media.ford.com

Крім того, автомобіль має гарну геометричною прохідністю і здатний долати брід до 850 мм. Також автомобіль може буксирувати за собою причіп масою до півтора тонн.

2022 Ford Bronco. фото: media.ford.com

При створенні інтер'єру дизайнери надихалися оригінальним Bronco, але це не завадило встановити в машині сучасну інформаційно-розважальну систему SYNC 4 з 12-дюймовим тачскріном, бездротовим підключення смартфонів, навігацією з попередньо встановленими "позашляховими" маршрутами, системою кругового огляду і іншими корисними функціями.

Інтер'єр 3-дверній версії Ford Bronco. фото: media.ford.com

Інтер'єр 3-дверній версії Ford Bronco. фото: media.ford.com

Покупці зможуть вибирати з 7 можливих варіантів Bronco: однойменного базового, Big Bend, Black Diamond, Outer Banks, Wildtrak, Badlands і First Edition, яка буде випущена обмеженим тиражем для перших покупців.

Крім того, для моделі доступні широкі можливості персоналізації і величезний список фірмових аксесуарів. Базова 3-дверна версія буде запропонована за ціною від $ 29995. Виробництво новинки буде організовано на заводі компанії в Мічигані, а перші товарні екземпляри надійдуть до дилерів весну майбутнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Ford презентувала нове покоління пікапа F-150.