Британцям запропонували знімати стрес шляхом знищення автомобілів

Британська компанія Scrap Car Comparison придумала незвичайний спосіб зняття накопиченого стресу. Фірма запропонувала деструктивну терапію, яка полягає у знищенні автомобілів за допомогою дробовика або танка.

Утім, йдеться не про нові автомобілі або ті, що перебувають у користуванні. Як "груша для биття" виступають непотрібні машини зі звалищ. Незвичайна антистресова програма складається із двох частин: у першій із них організатори дають постріляти по автомобілях із дробовика, у другій – розчавити їх за допомогою 58-тонного танка бойового танка Chieftain. Якщо ж цього виявиться недостатньо, у Scrap Car Comparison готові надати унікальну можливість у вигляді пострілу з гармати важкої бойової машини, пише Motor1 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Автори цієї ідеї вважають, що така антистресова терапія користуватиметься попитом, оскільки багато людей потребують вивільнення накопиченого гніву, особливо це стосується жителів мегаполісів. Ба більше, у 2020 році вона актуальна, як ніколи.

Однак заради справедливості варто зазначити, що британці не стали новаторами в цій справі. Уже як кілька років схожу деструктивну терапію пропонують у США.

Як раніше писав OBOZREVATEL: