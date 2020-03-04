Британці показали суперкар за мільйон доларів

У штаб-квартирі Aston Martin в Гейдоне презентували нову модель V12 Speedster.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Як ми писали раніше, новинка призначена для заможних цінителів марки і буде випущена обмеженим тиражем всього 88 екземплярів. Кожен з них оцінюється мінімум в 765 тисяч фунтів, що приблизно становить 980 тисяч доларів. Перші екземпляри порадують власників вже в першому кварталі майбутнього року.

Aston Martin V12 Speedster оцінили в 980 тисяч доларів media.astonmartin.com

Новинка побудована в стінах підрозділу "Q by Aston Martin", яке відповідає за виготовлення концептуальних і ексклюзивних моделей. Натхнення творці Aston Martin V12 Speedster черпали в багатому спортивному минулому марки і в світі авіації. Зокрема, салон представленого примірника прикрашає декор з силуетами винищувача-бомбардувальника F/A-18.

Aston Martin V12 Speedster media.astonmartin.com

Aston Martin V12 Speedster media.astonmartin.com

Aston Martin V12 Speedster media.astonmartin.com

Автомобіль побудований на новій алюмінієвій платформі, а кузовні панелі виготовлені з вуглепластика. Дизайн передньої частини машини нагадує такі моделі, як DBS Superleggera і Vantage.

Aston Martin V12 Speedster media.astonmartin.com

Спереду використовується підвіска на подвійних важелях, а ззаду – багатоважільна адаптивна підвіска, яка має три режими роботи: Sport, Sport + і Track. Для новинки підготували ковані 21-дюймові диски з центральним кріпленням, під якими ховаються карбон-керамічні гальмівні диски діаметром 410 мм спереду і 360 мм – ззаду.

Aston Martin V12 Speedster media.astonmartin.com

В інтер'єрі використаний мікс з традиційних і сучасних матеріалів. Поряд з карбоном в салоні застосовуються елементи зі шкіри ручної вичинки, хрому, алюмінію і навіть надрукованій на 3D-принтері гуми. На місці звичного ящика для рукавичок розташовується невелика сумка, яку можна взяти з собою, а більший багаж можна розмістити під витонченими ковпаками за кріслами водія і єдиного пасажира.

Aston Martin V12 Speedster media.astonmartin.com

Aston Martin V12 Speedster media.astonmartin.com

Під капотом новинки розташований 5,2-літровий мотор V12 з двома турбінами, який генерує 700 к.с. потужності і 753 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 8-ступінчастим "автоматом" німецької фірми ZF. V12 Speedster здатний розігнатися до 100 км / год всього за 3,5 секунди після старту, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 300 км / ч.

Aston Martin V12 Speedster media.astonmartin.com

Aston Martin V12 Speedster media.astonmartin.com

Aston Martin V12 Speedster media.astonmartin.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, Aston Martin продемонстрував новий Vantage Roadster.

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