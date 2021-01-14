Британці показали сучасну версію Porsche 914

Британське реставраційне ательє Fifteen Eleven Design анонсувало проєкт спорткара, створеного за мотивами Porsche 914.

Про це повідомляють на сайті виробника. Понад 40 років майстри англійського Бейквелла спеціалізуються на реставрації класичних спорткарів різних брендів та навіть випускали оригінальну версію рестомода Ford Escort Speedster на базі першого покоління моделі.

Першим рестомодом компанії Fifteen Eleven Design став Ford Escort Mk1 1972 Speedster fifteenelevendesign.com

Черговим амбітним проєктом має стати автомобіль, створений за мотивами двомісного середньомоторного Porsche 914 70-х років. Цю модель випускали спільними зусиллями Volkswagen та Porsche сім років – із 1969-го до 1976 року. За цей час було виготовлено 118 978 примірників у різних модифікаціях.

Porsche 914 та його сучасний аналог від Fifteen Eleven Design fifteenelevendesign.com

Fifteen Eleven Design має намір запропонувати сучасну інкарнацію тарги з посиленим шасі та кузовними панелями з вуглепластику. Автомобіль отримає у своє розпорядження 295-сильний шестициліндровий опозитний мотор об'ємом 3,4 л від Porsche Cayman S, 6-ступінчасту "механіку", гальма Brembo, спортивну регульовану підвіску та активний задній спойлер.

Кузовні панелі буде виготовлене з вуглепластику fifteenelevendesign.com

Автомобіль отримає 295-сильний 6-циліндровий опозитний мотор об'ємом 3,4 л від Porsche Cayman S fifteenelevendesign.com

Зовні автомобіль приваблює оригінальними світлодіодними фарами та круглими денними ходовими вогнями у бампері, що нагадують про легендарну гоночну модель Porsche 935 "Mobi Dick". Фінальним штрихом стануть 18-дюймові колісні диски Fucks у ретро-стилі.

Фінальним штрихом стануть 18-дюймові колісні диски Fucks у ретро-стилі fifteenelevendesign.com

Заплановано, що перші екземпляри рестомода з'являться до кінця року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, стартап Automobili Maggiore показав рестомод Ferrari 308М, а їхні колеги зі шведської Cyan Racing показали рестомод Volvo P1800 Cyan