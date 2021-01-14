Британці показали сучасну версію Porsche 914

Британське реставраційне ательє Fifteen Eleven Design анонсувало проект спорткара, створеного за мотивами Porsche 914.

Про це повідомляється на сайті виробника. Більше 40 років майстри англійського Бейкуелла спеціалізуються на реставрації класичних спорткарів різних брендів та навіть випускали оригінальну версію рестомода Ford Escort Speedster на базі першого покоління моделі.

Черговим амбітним проектом повинен стати автомобіль, створений за мотивами двомісного середньомоторного Porsche 914 70-х років. Ця модель випускалася спільними зусиллями Volkswagen та Porsche 7 років – з 1969 по 1976 рік. За цей час було виготовлено 118978 примірників у різних модифікаціях.

Fifteen Eleven Design має намір запропонувати сучасну инкарнацию тарги з посиленим шасі та кузовними панелями з вуглепластика. Автомобіль отримає в своє розпорядження 295-сильний шестициліндровий опозитний мотор об'ємом 3,4 л від Porsche Cayman S, 6-ступінчасту "механіку", гальма Brembo, спортивну регульовану підвіску та активний задній спойлер.

Зовні автомобіль приваблює оригінальними світлодіодними фарами та круглими денними ходовими вогнями у бампері, що нагадують про легендарну гоночну модель Porsche 935 "Mobi Dick". Фінальним штрихом стануть 18-дюймові колісні диски Fucks в ретро-стилі.

Планується, що перші екземпляри рестомода з'являться до кінця року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, стартап Automobili Maggiore показав рестомод Ferrari 308М, а їхні колеги зі шведської Cyan Racing показали рестомод Volvo P1800 Cyan