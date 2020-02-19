Британці назвали легендарний ВАЗ вмираючим автомобілем

Експерти британського журналу Retro Cars склали список машини, який стали рідкістю і знаходяться на межі зникнення. Примітно, що "золото" в цьому списку взяла Lada.

Як з'ясував OBOZREVATEL, журналісти проаналізував дані Агентства з ліцензування водіїв і транспортних засобів Великої Британії (DVLA) і прийшли до висновку, що ті автомобілі, які були популярні у 1980-х, 1900-х і навіть 2000-х роках, вже зараз стали "загрозливо рідкісними ". Якщо раніше цих автомобілів налічувалося на британських дорогах десятки тисяч, то зараз – лише сотні, а то й просто десятки.

Lada Riva autocar.co.uk

Новини На парковці у Німеччині роками іржавіють нові Lada Samara

Самим рідкісним автомобілем з усіх Retro Cars назвав Lada Riva (по суті, це ті самі ВАЗ-2104, 2105 і 2107, тільки призначені для британського ринку): зараз на дорогах Туманного Альбіону залишилося лише 49 таких авто. Крім того, "хмари згустилися" над Rover 800 (439 живих екземплярів), Peugeot 309 (409 од.), Nissan Bluebird (324 од.), Citroen BX (286 од.) І Fiat Uno (218 од).

Відзначимо, що Lada почала експортувати свої автомобілі до Сполученого Королівства у 1980-х роках. Lada Riva (в інших країнах Європи – Lada Nova) поставлялася з карбюраторними двигунами об'ємом 1.2, 1.3. та 1.5 л, які на перших порах зістиковувалися з 4-швидкісною "механікою", а трохи пізніше – 5МКПП. Спідометри тахометри таких авто були адаптовані під милі на годину та милі, а ремені безпеки – обладнані датчикам.

До речі, як нещодавно повідомляв OBOZREVATEL, АвтоВАЗ недавно запустив в роботу свій новий випробувальний полігон. А старий, який був побудований ще Фіатом, знищив.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!