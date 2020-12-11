Британський Morgan зайнявся виробництвом джину

Британська компанія Morgan Motor вирішила не відставати від своїх колег з Aston Martin і випустила фірмовий джин Morgan x Piston. Пляшка обійдеться цінувальникам у 45 фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Вибір дерева пояснюється давньою традицією компанії Morgan використовувати ясен для каркаса своїх спорткарів. У процесі виготовлення каркаса залишається чимало стружки, і в компанії вирішили знайти їй застосування...

Фірмовий джин Morgan x Piston стане гарним подарунком для всіх цінувальників якісних напоїв і класичних автомобілів morgan-motor.com

Стружку, що залишилася після виробництва каркаса, збиратимуть та використовуватимуть під час перегонки спирту для виготовлення джину. Виробництвом унікального напою буде займатися невелика винокурня Piston Distillery в графстві Вустершир, яка розташована всього за 9 миль від фабрики Morgan.

У компанії пропонують використовувати Morgan x Piston Gin у складі коктейлю: додати імбирний ель, свіжу ожину та велику кількість льоду morgan-motor.com

Напій отримав назву Morgan x Piston Gin, а кожну пляшку прикрашатиме стилізована під поршень кришка з нержавіючої сталі. Винокурня робить джин за власним рецептом, з додаванням 14 рослинних екстрактів. Morgan x Piston Gin вирізняється нотками солодкого яблука та деревини. У компанії пропонують використовувати його у складі коктейлю: додати імбирний ель, свіжу ожину та велику кількість льоду.

На думку авторів проєкту, Morgan x Piston Gin стане прекрасним подарунком для всіх автолюбителів, серед яких чимало цінувальників хорошого джину.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Morgan представила ексклюзивну версію моделі Plus 4, а в компанії Jaguar готуються відсвяткувати 60-річчя культової моделі E-Type.