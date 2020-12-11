Британський Morgan зайнявся виробництвом джину

Сергій Іванов
Сергій Іванов
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Британський Morgan зайнявся виробництвом джину

Британська компанія Morgan Motor вирішила не відставати від своїх колег з Aston Martin та випустила фірмовий джин Morgan x Piston. Пляшка обійдеться поціновувачам у 45 фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Вибір дерева пояснюється давньою традицією компанії Morgan використовувати ясен для каркаса своїх спорткарів. В процесі виготовлення каркаса залишається чимало стружки, і в компанії вирішили знайти їй застосування...

Фірмовий джин Morgan x Piston стане хорошим подарунком для всіх поціновувачів якісних напоїв та класичних автомобілів

Стружку, що залишилася після виробництва каркаса, збиратимуть та використують при перегонці спирту для виготовлення джину. Виробництвом унікального напою буде займатися невелика винокурня Piston Distillery в графстві Вустершир, яка розташована всього в 9 милях від фабрики Morgan.

У компанії пропонують використовувати Morgan x Piston Gin у складі коктейлю: додати імбирний ель, свіжу ожину та велику кількість льоду

Напій отримав назву Morgan x Piston Gin, а кожну пляшку буде прикрашати стилізована під поршень кришка з нержавіючої сталі. Винокурня робить джин за власним рецептом, з додаванням 14 рослинних екстрактів. Morgan x Piston Gin відрізняється нотками солодкого яблука та деревини. У компанії пропонують використовувати його у складі коктейлю: додати імбирний ель, свіжу ожину та велика кількість льоду.

На думку авторів проекту, Morgan x Piston Gin стане прекрасним подарунком для всіх автолюбителів, серед яких чимало поціновувачів хорошого джина.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Morgan представила ексклюзивну версію моделі Plus 4, а в компанії Jaguar готуються відсвяткувати 60-річчя культової моделі E-Type.

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