Британський Morgan зайнявся виробництвом джину

Британська компанія Morgan Motor вирішила не відставати від своїх колег з Aston Martin та випустила фірмовий джин Morgan x Piston. Пляшка обійдеться поціновувачам у 45 фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Вибір дерева пояснюється давньою традицією компанії Morgan використовувати ясен для каркаса своїх спорткарів. В процесі виготовлення каркаса залишається чимало стружки, і в компанії вирішили знайти їй застосування...

Стружку, що залишилася після виробництва каркаса, збиратимуть та використують при перегонці спирту для виготовлення джину. Виробництвом унікального напою буде займатися невелика винокурня Piston Distillery в графстві Вустершир, яка розташована всього в 9 милях від фабрики Morgan.

Напій отримав назву Morgan x Piston Gin, а кожну пляшку буде прикрашати стилізована під поршень кришка з нержавіючої сталі. Винокурня робить джин за власним рецептом, з додаванням 14 рослинних екстрактів. Morgan x Piston Gin відрізняється нотками солодкого яблука та деревини. У компанії пропонують використовувати його у складі коктейлю: додати імбирний ель, свіжу ожину та велика кількість льоду.

На думку авторів проекту, Morgan x Piston Gin стане прекрасним подарунком для всіх автолюбителів, серед яких чимало поціновувачів хорошого джина.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Morgan представила ексклюзивну версію моделі Plus 4, а в компанії Jaguar готуються відсвяткувати 60-річчя культової моделі E-Type.